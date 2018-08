Nuno Manta Santos, treinador do Feirense, assume que a sua equipa está motivada para manter o registo de vitórias no jogo com o Boavista, que se disputa no domingo, a contar para a terceira jornada da I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os ‘axadrexados’, que ocupam o décimo lugar, com três pontos, o treinador do Feirense elogiou o seu adversário, mas acredita que os seus jogadores vão querer “mandar em casa”. “Jogamos em casa e queremos a continuar a fazer tudo de bom que já fizemos no nosso estádio. O nosso objetivo é jogar bem e, acima de tudo, ganhar. Sabemos que vamos ter um adversário difícil, que cria sempre muitas dificuldades aos seus adversários, e nós estamos preparados para isso”, afirma o técnico. Nuno Manta Santos revela que a sua equipa está motivada e pretende ver no jogo com o Boavista a atitude já demonstrada nas duas primeira jornadas da competição. “A exigência no futebol é sempre grande. Se perdes, a seguir tens de ganhar, mas se ganhas, a seguir também tens de ganhar. Se estamos lá em cima, com dois jogos e duas vitórias, é porque temos criado situações de golo em todos os jogos, e demonstrado solidez defensiva. Queremos ser mais fortes, sabendo que os olhos vão estar postos em nós, para se saber se o Feirense mantém o registo de vitórias. E nós vamos tudo por tudo para manter registo vitorio”, defende. O técnico ‘fogaceiro’ considera que a sua equipa está imune ao excesso de confiança, realçando que o Feirense tem como foco a manutenção, sublinahndo que, “quando se ganha, a responsabilidade aumenta”. “Em termos motivacionais, de postura e de atitude, noto os jogadores com uma personalidade diferente. Cabe à equipa técnica colocá-los com os pés bem assentes na terra. Ainda falta muito campeonato e o nosso principal objetivo é manter o Feirense na I Liga”, frisou. O Feirense, que reparte a liderança com FC Porto, Benfica e Sporting, com seis pontos, recebe o Boavista a partir das 16:00 de domingo.