O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, admitiu hoje que a sua equipa vai encarar o jogo com o Portimonense, na sexta-feira, da 23ª jornada da I Liga de futebol, como uma final.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, o treinador do Feirense realçou a importância de conquistar pontos face à posição que a equipa ocupa na tabela classificativa, na qual é 15.ª, apenas um ponto acima da zona de descida.

“Já disse que até ao final do campeonato todos os jogos vão ser uma final, tanto para o Feirense como para os nossos adversários. Toda a gente quer conquistar pontos para garantir o mais rapidamente os seus objetivos. Vamos jogar a primeira final e sabemos que é extremamente importante pontuar”, referiu.

Nuno Manta Santos enalteceu a capacidade ofensiva do Portimonense, mas assegurou que a sua equipa está motivada para lutar pela vitória.

“O Portimonense é uma equipa extremamente forte no setor ofensivo, tem jogadores com qualidade e princípios de jogo bem vincados. É uma equipa objetiva com futebol organizado e atrativo. Vamos encontrar um grande adversário e temos de ir à luta com as nossas armas. E é com elas que podemos vencer”, admitiu.

O treinador do Feirense disse que pretende a equipa ainda mais concentrada, em comparação com o jogo frente ao Sporting, realçando a importância dos pontos nesta fase do campeonato.

“No jogo com o Sporting devíamos ter mantido mais a posse de bola em alguns momentos. Não podemos ter medo de ter a bola. Para o jogo com o Portimonense há características diferentes e a estratégia será diferente. Mais do que tudo o importante é pontuar. Ganhar é muito bom, mas empatar também é bom mediante o campeonato que se avizinha. Neste momento é muito mais importante ganhar do que jogar futebol-espetáculo”, afirmou.

Para o jogo com Portimonense, Nuno Manta Santos não poderá contar com Barge e Cris, ambos a recuperarem de lesões.

O Feirense, 15.º classificado da I Liga, recebe na sexta-feira, pelas 20:30, o Portimonense, no 11.º lugar, com 24 pontos, em jogo que abre a 23.ª jornada da I Liga.