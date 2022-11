O jovem lateral de 20 anos, atualmente a militar no Paris Saint-Germain, foi forçado a abandonar o campo, corria o minuto 42.

Nuno Mendes tinha assumido a titularidade na partida frente ao Uruguai, a segunda da fase de grupos do grupo H, depois de Raphael Guerreiro ter assumido a posição no jogo inaugural com o Gana.

O lateral, que retomou a titularidade após lesão, voltou a ressentir-se, sendo substituído por Guerreiro. O defesa conseguiu sair do campo pelo próprio pé, mas foi direito ao balneário e, ao abandonar o relvado, não escondeu as lágrimas.

Entretanto, Portugal e Uruguai terminaram a primeira parte com uma igualdade a zero. Em caso de triunfo, Portugal, que se estreou com uma vitória por 3-2 sobre o Gana, garante um lugar nos oitavos de final, juntando-se a França e Brasil.