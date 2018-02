O AkzoNobel e o SHK / Scallywag são os grandes beneficiados das últimas 24 horas, uma vez que ambos tiveram uma transição relativamente rápida nos Doldrums. Isso permitiu que ganhassem cerca de 100 milhas ao grupo perseguidor que teve momentos bem difíceis.

O Dongfeng Race Team e o MAPFRE foram as equipas em maior dificuldade na prova de hoje da Volvo Ocean Race, lidando durante horas a fio com ventos extremamente leves e variáveis, enquanto o AkzoNobel e o Scallywag seguiam para sul, com velocidades de até 20 nós. No meio, o Brunel e o Turn the Tide on Plastic conseguiram fugir aos Doldrums antes do par mais atrasado e, às 13:00 UTC, encontram-se a fazer boas velocidades na perseguição aos líderes.

As próximas 24 horas parecem ser mais simples com a frota a navegar para sul com ventos moderados do oeste. Mas, no domingo à noite (UTC), os líderes irão ter de resolver a segunda metade desta passagem. Esta parece ser uma transição mais complicada do que o habitual, com a atividade do ciclone ao sul da frota alterando os padrões meteorológicos normais. Isto tornará o início da semana extremamente complicado, e é provável que haja algum tipo de compressão na frota, com as equipas mais atrasadas a recuperar à medida que os líderes diminuem a sua velocidade.

As comunicações não relacionadas com a segurança da frota foram interrompidas desde sexta-feira à noite UTC. A Inmarsat confirma que atualmente está com uma interrupção no I-4 F1, o satélite da banda L, que cobre a região da Ásia-Pacífico. A causa foi identificada como sendo um problema de controle de altitude. Atualmente, a Inmarsat está implementar atividades de recuperação específicas para assegurar o regresso às operações normais o mais rápido possível.

Isto teve impacto nos On Board Reporters, que não são capazes de enviar conteúdos para fora do barco, por isso seção a RAW da www.volvooceanrace.com não está a ser atualizada.

No entanto, a segurança da frota não foi afetada pela interrupção, já que o Race Control é capaz de rastrear os barcos e enviar mensagens básicas para a frota por e-mail, através de um satélite Inmarsat alternativo.

6ª etapa - Classificação geral - Sábado, 17 de fevereiro (Dia 10) - 13:00 UTC

1 - AkzoNobel - distância até ao final - 2118,07

2 - Sun Hung Kai / Scallywag +54,79

3 - Brunel +129,86

4 - Turn the Tide on Plastic +183,34

5 - Dongfeng Race Team +224,09

6 - MAPFRE +237,29

Vestas 11th Hour Racing -Não participa