Ao lado de Sousa Cintra, Nani é apresentado como reforço do Sporting no seu terceiro regresso a casa. O atual presidente da SAD revela que o internacional português assinou a custo zero, depois de se ter desvinculado do Valência.

Quarenta minutos depois da hora marcada eis que Sousa Cintra entra no auditório Artur Agostinho, no estádio José Alvalade, acompanhado por Nani.

"Como sempre, gosto muito de apresentar coisas boas aqui ao Sporting e hoje há uma coisa boa: o bom filho à casa volta. O Nani é uma das pérolas a que pertencem ao Sporting", disse o atual presidente da SAD leonina.

Colocando Nani no patamar de Luís Figo e Cristiano Ronaldo, Sousa Cintra disse que este era um jogador "que dispensa apresentação, jogou nos melhores clubes da Europa", antes de explicar que o internacional português assina a título definitivo, revelando que o Valência acertou com o jogador a desvinculação sem quaisquer custos e que o Sporting conseguiu assim, a custo zero, assinar com Nani a título definitivo.

Ao mesmo tempo que Sousa Cintra falava caía na CMVM o comunicado que corroborava as suas palavras: a contratação de Nani a custo zero, com a aquisição dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos e um contrato de dois anos, não tendo sido fixada qualquer cláusula de rescisão.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com o Valencia Club de Fútbol, SAD para a aquisição dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos do jogador Luis Carlos Almeida da Cunha (NANI), a custo zero. Mais se informa que o contrato de trabalho desportivo celebrado com o jogador será válido até 30 de Junho de 2020, não tendo sido fixada qualquer cláusula de rescisão.

Era a vez do "filho" falar, mas pouco, avisou Sousa Cintra, já descolado dos microfones enquanto cumprimentava Nani para a fotografia, revelando que o português ainda iria apanhar o avião esta noite para integrar o estágio dos leões na Suíça onde irá reencontrar José Peseiro, o treinador que o lançou no plantel principal do Sporting CP.

E o "filho" estava feliz por voltar. "É sempre bom voltar a casa, estar perto da família, dos amigos, uma casa que bem conheço e onde me sinto muito bem. Estou muito feliz por esta decisão", confessou Nani.

A casa que deixou, essa, não é a mesma. Atravessa uma das maiores crises da sua história e o português sabe disso, e por isso promete "o mesmo de sempre, muito trabalho, dedicação, ambição. Sabemos que o clube passou por uma fase complicada, mas estamos aqui para ajudar a dar a volta e ter a certeza que de hoje em diante o clube possa melhorar e é isso que vou tentar fazer, dar o meu melhor em prol do clube para que possamos no final ser felizes", afirmou.

No fundo, não importa como, não importa quando, é sempre bom voltar a casa. "Tive muitas propostas, algumas aliciantes, mas preferi o Sporting por uma questão de orgulho. Estou muito feliz. Falem, comentem, mas o que conta é aquilo que sinto", assumiu.

"Era importante para mim voltar a casa, sentir-me acarinhado pelas pessoas. Estou de corpo e alma e disposto a lutar por este clube, para que possa alcançar os seus objetivos", disse o internacional português.

Formado no Real Massamá e no Sporting, no qual chegou à equipa principal em 2005/06 antes de rumar ao Manchester United, o avançado de 31 anos regressa pela segunda vez a Alvalade, depois de o clube o inglês o ter emprestado em 2014/15.

Além de Sporting e e Manchester United, ao qual esteve vinculado oito anos (2007-2015), Nani alinhou nos turcos do Fenerbahçe, em 2015/16, e, na época seguinte, nos espanhóis do Valência, que o cederam na temporada passada aos italianos da Lazio.

Nani conta 24 golos nas 112 ocasiões que jogou pela seleção portuguesa, ao serviço da qual se sagrou campeão da Europa em 2016.

Além do título europeu, Nani conquistou uma Liga dos Campeões (2007/08), um Mundial de Clubes (2008), quatro Ligas inglesas (2007/08, 2008/09, 2010/11 e 2012/13), duas Taças da Liga inglesa (2008/09 e 2009/10) e duas Taças de Portugal (2006/07 e 2014/15)