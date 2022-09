Portugal é a equipa do momento no mundo do futsal. Bicampeão europeu em título, campeão mundial e agora vencedor da Finalíssima (torneio entre os dois primeiros do Europeu e os da Copa América).

Mas se a turma das quinas continua a somar títulos, os discursos do seu selecionador, Jorge Braz, também voltaram a fazer furor.

Momentos antes das grandes penalidades que garantiram mais um título a Portugal, o treinador puxou dos galões para incentivar os seus comandados. Meteu palavrões, mas acima de tudo muita confiança.

"Que orgulho do cara***. Nós somos mesmo os melhores. Nós temos a Taça do Mundo, porque merecemos. Que orgulho. E é continuar de cabeça erguida. Sabem porquê? Este (Edu) não perde um jogo nos penáltis", começou por dizer Jorge Braz, referindo depois os jogadores que iam bater os livres e...ganhar.

"O resto é Bruno, André, Pany, Paçó e Erick, vais acabar esta m****», afirmou.