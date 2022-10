"Cristiano Ronaldo não faz parte da equipa do Manchester United para o jogo da Premier League deste sábado contra o Chelsea", lê-se na nota oficial publicada pelo Manchester United.

"O resto da equipa está totalmente focada na preparação para essa partida", conclui o comunicado.

Não foi providenciada qualquer justificação por parte do Manchester United para esta decisão, tomada no rescaldo de mais uma polémica a envolver o jogador.

Depois de não ter sido lançado pelo treinador neerlandês Erik ten Hag, o internacional português abandonou na quarta-feira o relvado de Old Trafford antes do final da partida com o Tottenham (2-0), também da Liga inglesa, quando ainda nem estavam decorridos os 90 minutos.

Ronaldo acabou mesmo por sair mais cedo para o balneário, minutos antes de terminar a partida, algo que levou a mais um caso polémico a envolver o capitão da seleção portuguesa na presente temporada. Segundo a imprensa inglesa, o jogador disse a Ten Hag que não gostaria de entrar nos últimos minutos da partida contra o Tottenham.

"Não falei com ele. Não tomei atenção a isso, vou lidar com isso amanhã. Quero manter o foco na equipa", referiu Ten Hag no final do encontro.

Esta temporada, Ronaldo, de 37 anos, fez apenas 12 jogos, seis dois quais a titular - quatro na Liga Europa -, e marcou dois golos.

Desde o final da temporada passada e perante o fracasso dos 'Red Devils' em não se classificarem para a Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo tem tentado deixar clube inglês.

O jogador também já tinha perdido a pré-temporada do 'United' na Austrália e Ásia por motivos pessoais. A próxima janela de transferências na Europa abre em 1º de janeiro de 2023 e fecha no dia 31.