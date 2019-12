Para os grandes clubes europeus, o Mundial de Clubes da Fifa pode não ter muita importância, mas é assunto sério na América do Sul.

Tendo em conta principalmente o crescimento do futebol europeu como mercado concentrador dos maiores talentos e das maiores fortunas, ganhar a Champions tem um valor infinitamente maior, financeiramente e desportivamente, aos olhos dos clubes europeus. Afinal, hoje a vanguarda do futebol acontece na Europa, nas “Big-5”, onde os maiores jogadores do mundo vivem o seu auge. Mas nem sempre foi assim.

Antes das mudanças das regras nos números de estrangeiros e do crescimento do abismo financeiro, o futebol tinha grandes escolas com diferentes estilos pelo mundo. O Brasil e o seu talento descomprometido, o Uruguai e a raça da celeste olímpica, a Argentina e o “toca y me voy” dos seus talentosos jogadores influenciavam muito mais o mundo da bola. Os seus campeonatos eram mais fortes e as finais mundiais entre os vencedores de cada continente eram grandes embates de estilos, de clubes que os adeptos não conseguiam ver regularmente.

Hoje em dia, os jogos dos grandes campeonatos europeus são vistos todos os finais de semana por todo o mundo, não há grandes diferenças táticas entre as equipas e o mundo globalizado faz com que todos conheçam ao detalhe esse Liverpool campeão europeu. A diferença entre o nível técnico do campeão europeu, normalmente cheio de jogadores sul-americanos, e os seus adversários faz com que os mundiais sejam embates entre David e Golias.