O Atlético-MG, de Jorge Sampaoli, começa a ganhar a sua cara e venceu, na estreia, o maior candidato ao título, na casa do adversário. O Flamengo tinha, no banco, um novo treinador, Doménec Torrent, e vinha de um descanso de quase 20 dias. Mas, apesar de sentir falta de ritmo de jogo, a maior ausência esteve fora do relvado. Sem adeptos, o Flamengo perde grande parte da sua mística.

A claque do Flamengo é praticamente o seu décimo segundo jogador. Quando em sintonia com a equipa, é capaz de impulsionar vitórias e impressionar rivais. Um clube de massas como o Flamengo perde muito com a ausência dos fãs no estádio, com a pobreza do clima de um jogo de futebol vazio.

No ano passado, o desempenho em campo empolgou os adeptos e juntos foram campeões. É muito difícil separar o crescimento do jogo do Flamengo da festa que se fazia nas arquibancadas. Como artistas, esses jogadores acostumaram-se a ir aonde o povo estava e a mexer com os acordes dos cânticos do Maracanã. Eram alimentados pela vibração da claque.