Uma nova era no Real Madrid

Zinédine Zidane e Cristiano Ronaldo disseram adeus ao clube espanhol depois de juntos terem vencido três Ligas dos Campeões consecutivas. Surpresa para uns, mudança de ciclo necessária para outros. O primeiro foi inclusivamente contestado ao longo do campeonato, mas as críticas atenuaram com a conquista do troféu europeu. Já no caso do português, o seu descontentamento em relação à forma com sentia que era tratado dentro dos 'blancos' era mais do que documentada. Todavia, jamais se pode excluir o fator surpresa com a confirmação da saída de ambos.

O Real Madrid encara agora uma renovação depois de um passado recente que deixou a fasquia muito alta. Julen Lopetegui assumiu o comando da equipa, que procura uma estrela para substituir Ronaldo depois de quase uma década de liderança do português que, sucessivamente, foi quebrando recordes.

Muito se falou de Neymar para preencher o vazio, mas o brasileiro pôs fim aos rumores ao afirmar que vai jogar no PSG na próxima temporada. No sentido oposto, o belga Eden Hazard mostrou disponibilidade para deixar o Chelsea após ter sido peça fundamental no bronze da Bélgica no Mundial.

"É tempo de descobrir algo diferente e vocês sabem qual é o meu destino favorito", disse sorridente o talentoso extremo.

Até o momento, o Real Madrid começou a preparar a época com duas caras novas: o espanhol Álvaro Odriozola e o brasileiro Vinicius Junior, de 18 anos, ex-Flamengo. Os sócios merengues esperam agora um "galático" que os empolgue.

Mercado 'express' na Inglaterra

Pela primeira vez, a janela de transferência vai fechar antes da primeira jornada da Premier League, no dia 11 de agosto. Isso obriga as equipas a trabalharem rapidamente, especialmente depois do Campeonato do Mundo, que congelou as operações até meados de julho.

O Liverpool, vice-campeão europeu, já anunciou a contratação dos brasileiros Fabinho e Alisson, o guineano Naby Keita e o suíço Xherdan Shaqiri por uma verba total que ultrapassa os 180 milhões de euros.

O atual campeão inglês, o Manchester City contratou o argelino Ryad Mahrez (Leicester), enquanto o vizinho United anunciou o brasileiro Fred, antigo centro campista do Shakhtar Donetsk.

Ao mesmo tempo que tenta convencer Hazard a ficar, o Chelsea contratou o técnico italiano Maurizio Sarri para dar um novo estilo de jogo aos blues após a saída de Antonio Conte. O brasileiro naturalizado italiano Jorginho seguiu os passos do seu treinador no Nápoles e foi anunciado reforço do Chelsea.

Além de Hazard, quem também parece de saída do clube londrino é o guarda-redes belga Thibaut Courtois, também na mira do Real Madrid.

PSG e o fair-play financeiro