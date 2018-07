O defesa Éder Militão deverá mudar-se para o FC Porto, depois de o São Paulo ter anunciado hoje um acordo com os 'dragões' para a transferência do futebolista brasileiro.

De acordo com o comunicado do clube brasileiro, o São Paulo, "depois de semanas de negociação", aceitou a última proposta do FC Porto, que irá pagar quatro milhões de euros, ficando os paulistas com 10 por cento de uma futura venda.

O clube diz que tentou renovar o contrato com o defesa, de 20 anos, que, contudo, preferiu continuar a sua carreira na Europa.

Caso se confirme a mudança para os 'dragões', o São Paulo garante que Militão apenas deixará o clube após 05 de agosto, permitindo que o defesa esteja disponível para os próximos quatro encontros do 'tricolor'.

Militão joga no São Paulo desde os 14 anos, podendo jogar a lateral e a defesa central.