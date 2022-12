Três anos após destronar uma foto de Kyllie Jenner com a filha, tornando-se no post com mais gostos na rede social Instagram, a foto do ovo cai agora para a segunda posição do ranking, atrás de uma outra publicação de Lionel Messi.

O internacional argentino, que venceu o Mundial no último domingo, colocou uma série de fotografias nessa rede social, ainda nesse dia, e hoje passou então a deter o recorde, com quase 60 milhões de gostos. Números esses que prometem não ficar por aqui.

A foto do ovo, essa, 'fica-se' pelos 58,3 milhões de likes.

Refira-se que esta publicação, do ovo, foi criada propositadamente para tentar quebrar o recorde de gostos, sendo também uma campanha de alerta sobre saúde mental.