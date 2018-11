Para além disto, ainda na Conferência Este, é fundamental referir a incrível recuperação protagonizada pelos DC United (eram últimos antes da chegada, em julho, de Wayne Rooney e acabaram no quarto lugar), a boa campanha dos Atlanta United (que apenas não culminou com a conquista da Supporters’ Shield devido a uma derrota na última jornada) e a péssima temporada dos Orlando City (a formação da Flórida teve mesmo uma série de 13 jogos consecutivos sem vencer).

Se um dos grandes destaques no plano das desilusões foram os Toronto FC, no capítulo das boas campanhas é importante realçar-se o caso dos New York Red Bulls. Depois de perder duas das grandes referências do clube (McCarty e Klejstan) em dois anos consecutivos, a equipa nova-iorquina respondeu da melhor forma dentro de campo. Para além terem conquistado a Supporters’ Shield, os Red Bulls ainda bateram o recorde de pontos na fase regular da MLS, somando 71. Jesse Marsch pode ter deixado o comando técnico do clube a meio da época – foi substituído pelo adjunto Chris Armas – mas a qualidade de jogadores como Wright-Phillips, Adams e Gamarra acabou por fazer com que essa mudança não fosse sentida.

Fazendo uma viagem até à Conferência Oeste, um dos maiores destaques tem de ser o facto de os LA Galaxy não terem chegados aos playoffs. O conjunto californiano conta com algumas das melhores individualidades da competição (Zlatan Ibrahimovic, irmãos dos Santos, Alessandrini, entre outros), mas isso acabou por não ser suficiente para a chegada à fase decisiva da prova. Depois de um natural período de adaptação do jogador, a chegada de Ibra parecia ser o condimento que os Galaxy precisavam para os bons resultados. O avançado sueco apontou 22 golos, mas uma derrota em casa com os Houston Dynamo, na última jornada, acabou por relegar os LA Galaxy para o sétimo posto da conferência.

No topo da tabela ficaram o Sporting Kansas City e os Seattle Sounders. Os comandados de Peter Vermes mostraram grande consistência ao longo de todo o ano e, apresentando um dos meios-campos mais sólidos da liga, fizeram com que o clube assegurasse a oitava presença consecutiva nos playoffs. Já os Sounders voltaram a repetir a tradição dos últimos anos: inícios de temporada extremamente negativos, recuperações assinaláveis e chegada aos playoffs.

O bom ano de estreia dos Los Angeles FC merece ser realçado, assim como o regresso aos playoffs da jovem equipa dos FC Dallas. No outro extremo da tabela, os San Jose Earthquakes tiveram uma prestação desastrosa, somando apenas quatro vitórias nos 34 jogos disputados (prestação, em termos negativos, só superada pelos três triunfos dos DC United em 2013).

Playoffs. Hora de todas as decisões

Depois de oito meses e 34 jornadas de competição, a MLS entrou, na semana passada, na fase de playoffs. Se New York Red Bulls, Atlanta United, Sporting Kansas City e Seattle Sounders, por terem sido os dois primeiros de cada Conferência, ficaram isentos de jogar a primeira eliminatória, as restantes equipas tiveram de disputar os oitavos-de-final da competição. Os melhores classificados tiveram a vantagem de jogar em casa, mas a verdade é que três dos visitantes conseguiram passar aos quartos-de-final. Os Columbus Crew eliminaram os DC United, os Real Salt Lake derrotaram os favoritos Los Angeles FC e os Portland Timbers foram até ao Texas vencer os FC Dallas. Os New York City acabaram por ser os únicos visitados a chegar à fase seguinte.

À data de publicação deste artigo já se disputou a primeira mão dos quartos-de-final da Major League Soccer. A nota dominante das partidas acabou por ser o equilíbrio. Os Columbus Crew venceram os New York Red Bulls por 1-0, sendo interessante perceber se os Red Bulls vão voltar a quebrar na fase a doer. Os Portland Timbers aproveitaram da melhor forma o jogo com muitas lesões de jogadores dos Seattle Sounders, ganhando por 2-1. Para além do empate a uma bola entre os Real Salt Lake e o Sporting Kansas City, os Atlanta United conseguiram um importante triunfo (1-0) fora de portas frente aos New York City.

Os dados estão lançados para o que falta jogar da MLS. A pouco mais de um mês do fim da competição, as incertezas ainda são muitas, mas o espetáculo está garantido. Quem sucederá aos Toronto FC como campeões da Major League Soccer?