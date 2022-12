"O Rei, dois Papas e dois Santos", lê-se numa publicação do Vaticano, na rede social Twitter, recordando Pelé e os Papas Francisco, Bento XVI, João Paulo II e Paulo VI, os dois últimos santificados após a morte.

Nas fotos que acompanham a publicação, o Papa Francisco está com uma camisola da seleção brasileira assinada por Pelé, que surge nas restantes três imagens com os três antecessores do argentino.

De recordar que o Papa Francisco não conheceu pessoalmente Pelé, mas recebeu a camisola autografada que aparece na fotografia a 21 de fevereiro de 2014.

Segundo o Vatican News, em quase 10 anos de pontificado, Pelé era uma referência nos encontros de Francisco com brasileiros. A pergunta "Quem foi melhor: Pelé ou Maradona?" foi ouvida muitas vezes nesses momentos.

Os encontros do jogador com os papas foram também motivo de orgulho para Pelé, como referiu em julho de 2009 ao jornal L'Osservatore Romano.

"Deus me deu o dom de saber jogar futebol, porque realmente é só um dom de Deus. Meu pai me ensinou a usá-lo, me ensinou a importância de estar sempre pronto e treinado, e que além de jogar bem, devia ser também um homem", começou por afirmar.

"De certos valores tive ainda o privilégio de falar com três Papas. Com efeito, me considero um homem muito abençoado porque pude encontrar e receber a bênção de Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Daqueles encontros guardo com prazer as fotografias que o Vaticano me enviou. Com esses três Pontífices pude falar da minha vida e de Deus. Foram momentos muito importantes para mim, que ficaram no coração", disse Pelé.

O antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da “falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia”, segundo aquele estabelecimento hospitalar, em comunicado.

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro no naquele hospital para tratamento de quimioterapia a um tumor no cólon e tratamento de infeção respiratória, e o seu estado de saúde agravou-se na última semana.

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).