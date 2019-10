Tem sido recorrente a presença de talentos portugueses desde a criação desta lista, em 2014, contabilizando-se nove entradas, ao todo.

Na sua edição inaugural, visando os jogadores nascidos em 1997, foi Rúben Neves o eleito, na altura ainda nas escolas do FC Porto antes de se estrear com Júlen Lopetegui na equipa sénior e de se tornar uma referência nos Wolverhampton com Nuno Espírito Santo. Em 2015, o escolhido para a classe de 1998 foi Pedro Pereira, lateral-direito formado no Benfica que se destacou na Sampdoria. Tendo ainda regressado aos encarnados, a sua estadia em Portugal não foi feliz, regressando a Itália.

Chegando a 2016, este foi o ano onde mais jogadores portugueses foram escolhidos, na altura para a classe de 1999. Ao todo foram três: o avançado José Gomes, formado no Benfica e que ainda não se conseguiu impôr nas águias; o médio Domingos Quina, que despontou no West Ham e que tem conseguido fazer o seu percurso no futebol inglês, estando agora no Watford; e o lateral Diogo Dalot, que depois de se sagrar campeão pelo FC Porto, protagonizou uma transferência choruda para o Manchester United.

Em 2017, para a classe de 2000, o eleito foi Pedro Neto, sendo que o médio formado no Sporting de Braga foi comprado pela Lazio, mas está agora no Wolves, tendo ambas as transferências sido feitas lado-a-lado com o seu colega Bruno Jordão. Finalmente, no ano passado a distinção da classe de 2001 foi conferida a Úmaro Embaló, sendo que jovem extremo já se encontra na equipa B do Benfica, onde continua a aperfeiçoar as suas valências.

Desde a edição de 2016 até a atual, a prospeção de jogadores portugueses tem sido feita por Nuno Travassos, editor do jornal desportivo MaisFutebol. Antes, essa responsabilidade estava a cargo de Vítor Hugo Alvarenga, jornalista do mesmo meio de comunicação.