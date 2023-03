O primeiro E-Prix no Brasil corre-se este fim-de-semana, num circuito construído no Sambódromo de Anhembi. Na 'ressaca' do Carnaval, o público brasileiro vai ver o primeiro E-Prix de São Paulo, com dois pilotos brasileiros - Lucas Di Grassi (Mahindra) e Sergio Sette Câmara (NIO 333). A estes junta-se o português António Félix da Costa, piloto Porsche, que quer voltar a subir ao pódio no Campeonato do Mundo de Fórmula E, que se encontra na quarta posição, a 34 pontos do líder, e companheiro de equipa, Pascal Wehrlein (Porsche).

"Sinto-me contente e é especial correr no Brasil. Já corri aqui no passado, na Stock Car, e fui sempre muito bem recebido, tenho vários amigos aqui e um carinho especial pelo nosso país irmão. Não havendo uma prova em Portugal, esta acaba por ser a mais especial e com mais ligação para mim", afirmou o piloto português em comunicado.

"Será um grande espetáculo para o público brasileiro e do meu lado tudo farei para ser bem sucedido e manter a boa forma das últimas corridas. Nas duas últimas corridas subi ao pódio na Índia e venci na África do Sul, portanto o objetivo é esse mesmo, manter-me nos lugares do pódio e trazer bons pontos para o campeonato e para a Porsche", finalizou o piloto português em comunicado.

O programas do fim-de-semana tem início amanhã, com uma sessão de treinos livres. No sábado, há mais uma sessão de treinos livres, logo pela manhã, seguida da qualificação, a partir das 12h40 (hora de Portugal Continental). A corrida terá lugar da parte da tarde, a partir das 16h50 (hora de Portugal Continental).