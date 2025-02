"Os milhares de cachecóis, camisolas, bandeiras, mensagens, coroas de flores, velas e testemunhos que foram sendo depositados junto à porta 24 do Estádio do Dragão, em homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa, começarão a ser recolhidos pelo FC Porto a partir das 15h00 de quinta-feira", informou o Futebol Clube do Porto (FCP) em comunicado.

Segundo o clube, "a decisão prende-se com a necessidade de preservar esse património de valor incalculável, seja por força das condições meteorológicas ou por razões operacionais, como a organização do jogo frente ao Vitória SC, que se realiza na segunda-feira, às 20h15, durante o qual irão prosseguir as homenagens".

Contudo, não é o fim do memorial. "Daqui para a frente, esses objetos recheados de valor sentimental serão devidamente acondicionados e tratados por especialistas para que possam integrar um memorial permanente, a construir no futuro próximo, onde ficarão eternizados todos os tributos ao Presidente dos Presidentes".

"Num momento de enorme significado, e perante tamanha demonstração de militância, o FC Porto agradece o contributo dos seus Associados, Adeptos e Simpatizantes", diz ainda o clube.

O ex-presidente do FC Porto Pinto da Costa, que se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial, entre 1982 e 2024, morreu no sábado, aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e o seu estado de saúde agravou-se nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube, frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito, sem oposição, como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.