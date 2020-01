É o fim de uma longa novela. A transferência de Bruno Fernandes para Inglaterra foi confirmada esta tarde pelo Sporting CP em comunicado à CMVM com os detalhes a baterem certo com a informação que ontem foi veiculada pela imprensa nacional e internacional.

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa,

nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo

248º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Manchester United Football Club

(adiante Manchester United) para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador

Bruno Fernandes, garantindo a Sociedade o direito a receber o montante correspondente a 10% da maisvalia de futuras transferências.

Em contrapartida da transferência, a Sporting SAD receberá o montante fixo de € 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de euros), acrescido de um valor máximo variável de até € 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de euros), que corresponde à soma de:

(i) montante variável de até € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), em função de objectivos

relacionados com a participação do Jogador em jogos;

(ii) montante variável de até € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), em função de objectivos

relacionados com a participação da equipa de futebol do Manchester United na Liga dos

Campeões;

(iii) montante variável de até € 15.000.000,00 (quinze milhões de euros), em função de objectivos

relacionados com prémios individuais do Jogador.

Mais se informa que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência

ascendem a € 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil euros) e que o valor do Mecanismo de

Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e pelo Manchester United, em

partes iguais".

Logo de seguida, nas redes sociais, os verdes e brancos agradeceram os anos em que Bruno Fernandes jogou de leão ao peito.

O Manchester United também já confirmou o negócio.

O português, de 25 anos, é finalmente reforço de Ole Gunnar Solskjær. De resto, os 55 milhões de euros (mais 25 milhões por objetivos) fazem desta transferência a maior de sempre do Sporting CP.

Após 63 golos e 51 assistências, distribuídos por 137 jogos, Bruno Fernandes despede-se de Alvalade para rumar a Inglaterra onde vai atuar pelo Manchester United, clube que já foi destino de outras grandes estrelas leoninas como Cristiano Ronaldo e Nani.

Quando Rio Ferdinand, mítico defesa central dos Red Devils, prolongou a última vogal de Bruno no Twitter e lhe acrescentou um emoji de uma ampulheta, passámos a saber que agora é que era. Depois de o Sporting CP ter conseguido aquilo que parecia impossível, manter o médio que na temporada passada foi eleito o melhor jogador da liga portuguesa pela segunda época consecutiva, o inevitável pareceu estar a um 'atualizar' de distância de acontecer em qualquer página de uma rede social do Manchester United. Demorou mais uns dias do que o inicialmente previsto — o tweet de Ferdinand é de 10 de janeiro —, mas hoje foi finalmente confirmado.

O internacional português (19 jogos, dois golos) cumpriu três épocas pelos "verde e brancos". Pelo meio, Fernandes rescindiu contrato com o clube, antes do arranque da época 2018/19, na sequência do ataque à academia de Alcochete, ao lado de oito outros jogadores do clube, mas acabou por regressar, convencido pelo então presidente da comissão de gestão do clube Sousa Cintra.

Pelo Sporting conquistou uma Taça de Portugal e duas taças da Liga, tendo sido eleito, na temporada transata, o melhor jogador da I Liga, a segunda vez que recebeu esta distinção, conquistando ainda, no verão, a Liga das Nações pela seleção portuguesa.

Aquando da renovação de contrato com os leões, em novembro de 2019, o capitão do Sporting que regressava a Portugal proveniente dos italianos da Sampdoria, na época 2017/2018, disse ser "um orgulho" e o "reconhecimento do meu trabalho" o novo vínculo sublinhando que tem “demonstrado gostar do Sporting” e que “será sempre um privilégio” representar os ‘leões’.

"Não posso prometer se saio ou fico em janeiro. A renovação nada tem que ver com uma saída ou não. Estou feliz. Sinto da parte do clube uma grande confiança em mim. Isso dá-me uma forte motivação para lutar e fazer mais. O meu sonho passa por fazer o melhor possível pelo Sporting. Infelizmente, para mim, estou fora da Taça de Portugal. É uma competição que me diz muito. Agora quero conquistar o máximo possível pelo Sporting", defendeu em conferência de imprensa de antevisão ao encontro europeu diante dos holandeses do PSV Eindhoven, dias depois da renovação.

Bruno Fernandes integrou ainda a lista de 50 jogadores nomeados para o 'onze' do ano de 2019 para a UEFA, explicou que não é fácil estar nos eleitos, mostrando-se orgulhoso por estar ao lado dos compatriotas Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.

“É gratificante, até porque sabemos o difícil que é, sobretudo por jogar no campeonato português que tem menor visibilidade. É um orgulho e uma honra estar entre os melhores, estar associado a grandes jogadores e estar perto do Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva”, concluiu.

Agora junta-se a Bernardo naquela que é considerada por muitos a melhor liga do mundo, ao mesmo tempo que também segue o trajeto de CR7, de Alvalade para os Red Devils.