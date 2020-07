Apontado como sucessor de Jorge Jesus no Flamengo, Carlos Carvalhal decidiu que o seu futuro é, para já, no futebol português. O treinador que depois de sete temporadas a treinar lá fora regressou a Portugal para guiar o Rio Ave à qualificação europeia e ao seu melhor registo pontual da história na primeira liga, irá orientar o Sporting de Braga nas próximas duas temporadas.

O Sporting de Braga confirmou a contratação do técnico, conforme comunicado à CMVM, tendo firmado contrato de dois anos.

Naquele que é um regresso a casa do técnico natural de Braga, Carvalhal vai procurar fazer esquecer o mau início de época 2006/07, em que o treinador abandonou a Pedreira ao fim de 13 jogos, nos quais somou 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas.

14 anos depois, o treinador, agora com 54 anos, volta a Braga com uma Taça da Liga conquistada e uma imagem renovada depois das prestações em Inglaterra, quer no Championship, quer na Premier League. Em Terras de Sua Majestade, Carlos Carvalhal esteve muito perto de conseguir uma subida de divisão, quando orientava o Sheffield Wednesday, e de quase ter conseguido uma recuperação miraculosa do Swansea City, apesar de não ter evitado a descida da primeira liga inglesa.