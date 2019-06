Esta deverá ser uma das transferências mais sonantes do mercado deste verão, mas também pode ser considerada aquela que já tinha um desfecho quase anunciado, tendo em conta os rumores que existiam acerca do interesse do Real Madrid no jogador.

No site oficial dos merengues é anunciado que Eden Hazard, de 28 anos, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas. Isto é, o belga é merengue até 2024. No entanto, não foram revelados os valores da cedência do passe do atleta.

Após ter conquistado a Liga Europa pelo Chelsea no final de maio, os comentários do jogador sugeriam que o seu futuro já estava praticamente decidido. Esta sexta-feira a mudança de Londres para Madrid fica confirmada.

"Tomei a minha decisão há semanas. Comuniquei-a ao clube, vão conhecê-la dentro de dias. Creio que é um adeus, mas no futebol nunca se sabe. Mas pelo melhor é momento para novos desafios", disse o jogador.

A apresentação do novo jogador do Real Madrid está marcada para o próximo dia 13 de junho, no Santiago Bernabéu, ultimados os habituais testes médicos.

O internacional belga está ao serviço da seleção, que vai defrontar o Cazaquistão, no sábado, e a Escócia, no dia 11, para o grupo I de qualificação para o Euro2020.