Quando a direção do Arsenal decidiu colocar um ponto final à era de Arséne Wenger, procurou um treinador que fosse sinónimo de títulos. A opção recaiu sobre Unai Eméri, homem de currículo vasto em competições nacionais — nas duas épocas em que treinou o Paris Saint-Germain venceu um campeonato, duas supertaças, duas Taças de França e duas Taças da Liga — e europeus — venceu três Ligas Europa consecutivas pelo Sevilha.

Esta última frase devia ser argumento suficiente para colocar os homens do Chelsea em sentido esta noite em Baku, capital do Azerbeijão, num jogo que começou no dia 29 de maio e acabou já no dia 30, vitimado pela ditadura das transmissões televisivas e o fuso horário das principais cidades europeias.

Mas o jogo era mais do que isso uma vez que ambas as equipas jogavam a época aqui, nestes 90 minutos. Depois do Manchester City ter ‘secado’ todos os títulos ingleses, a Arsenal e Chelsea restava-lhes a Liga Europa. De um lado, os Gunners com um treinador que conhece a competição melhor do que ninguém, mas com um historial de derrotas europeias terrível. A equipa treinada por Unai só tem dois títulos europeus no currículo, uma Taça das Taças e uma Taça das Cidades com Feiras, competições já extintas. Além disso soma três derrotas em finais europeias nos últimos 24 anos: em 1995 na Taça das Taças, em 2000 na Taça UEFA e em 2006 na Liga dos Campeões. Do outro lado, uma equipa de balneário complicado que dificultou a época ao treinador — ainda esta terça-feira Maurizio Sarri atirou o chapéu ao chão perante um desentendimento no treino entre David Luiz e Gonzalo Higuain —, mas com uma sorte europeia bem diferente. Só neste século o Chelsea já venceu a Liga dos Campeões e a Liga Europa, esta última diante do SL Benfica. Dessa final, nos Blues, ainda resistem três jogadores, seis anos depois: Azpilicueta, David Luiz e Hazard repetiram a titularidade na final equilibrando assim, a nível de experiência, o conhecimento da competição para com o treinador adversário. Três com um título, um com três títulos.

O Arsenal entrou melhor na partida comandado por um jovem Niles irrequieto que logo aos oito minutos cruzou na direita com força obrigando Kepa a intervir na jogada. O soco do guarda-redes espanhol para a frente deixou Aubameyang com o golo nos pés. O gabonês atirou forte, mas ao lado, perante uma defesa desposicionada e baralhada.

Enquanto o Chelsea demorava a encontrar-se na partida e arrumava a defesa para evitar as investidas de Lacazette e companhia, Xhaka, com espaço à entrada na área, rematou de pé direito com força com a bola a raspar de leve na barra, um daqueles tiros que arrepia a espinha de qualquer adepto no estádio e que merece mais de três repetições na transmissão televisiva.

Depois da meia-hora, o Chelsea acordou para fazer desta final um verdadeiro jogo inglês, pelo menos durante alguns minutos. Ninguém gosta de monopólios, fecham a oportunidade aos outros de brilhar, mas se há algo de positivo em a Premier League se ter apoderado das finais europeias esta temporada é o nível de expectativa que gerou no público. Aos 34 minutos, um toque de calcanhar de Hazard deixou Emerson em boa posição. O internacional italiano rematou para defesa apertada de Petr Čech, o histórico guardião checo, ex-glória do Chelsea, que fez hoje o último jogo da carreira. Antes do queixo baixo, Cech ainda teve direito à glória quando aos 41 minutos Kanté tocou para Eden Hazard, o belga deixou para Jorginho e este para Giroud que, em excelente posição à entrada da área, rematou para uma grande defesa de Čech.

A segunda parte não seria igual, por muito que prometesse ser dividida. O Chelsea melhorou na transição defesa ataque e fez-se sentir mais no último terço com perigo ao mesmo tempo que o Arsenal mostrava que simplesmente não era a noite deles numa série de episódios (e golpadas) de azar que foram retirando confiança à equipa que terminou o jogo com uma defesa completamente desorganizada e à mercê dos ataques dos Blues. Mas vamos partir por capítulos estes 45 minutos em que tudo aconteceu:

"O beijo do escorpião"