"O avançado iraniano rubricou um vínculo com o FC Porto válido por quatro épocas, até 2024", anunciaram os dragões na sua página oficial.

Os valores da transferência não foram revelados.

Taremi, internacional iraniano de 28 anos, muda-se assim para o Porto depois de uma época ao serviço do Rio Ave.

O avançado alinhou pelos vila-condenses em 37 partidas, tendo marcado 21 golos. Foi, a par de Carlos Vinícius e Pizzi (ambos do Benfica) o melhor marcador do campeonato na passada época.

Antes de rumar a Portugal, Taremi jogou no Shahin Bushehr, no Iranjavan FC e no Persepolis FC, equipas do Irão, assim como no Al-Gharafa, do Catar.

"Sempre tive o sonho de jogar na Liga dos Campeões e em grandes clubes. Estou muito feliz por esta situação. Ser o primeiro jogador iraniano do FC Porto, um clube de Portugal que é um dos grandes a nível mundial, estou muito feliz por tudo isto", começou por dizer o jogador.

O avançado afirmou que chegar ao FC Porto é o cumprir de um sonho.

"Fiquei muito entusiasmado por assinar este contrato com o FC Porto, porque é um clube muito grande. É o cumprir de um sonho. O FC Porto é um dos maiores clubes do mundo", referiu.

Esta é a quarta contratação do FC Porto neste mercado de transferências, depois de confirmar as vindas de Zaidu, Cláudio Ramos e Carraça.

O Rio Ave também utilizou as redes sociais para se despedir do avançado.

“Obrigado Mehdi Taremi. Pelos golos, pela época fantástica. A história pertence-te. Boa sorte”, refere a mensagem.