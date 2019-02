O Sporting e o colombiano Fredy Montero rescindiram o contrato que ligava o avançado de 31 anos aos ‘leões’ até ao final da presente temporada futebolística, anunciou hoje o clube português.

O comunicado do Sporting na íntegra:

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Fredy Montero, para a rescisão do seu contrato de trabalho.

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD deseja a Fredy Montero os maiores sucessos pessoais e profissionais.

A notícia da rescisão entre o jogador colombiano e o clube de Alvalade parece dar força aos rumores que indicam que os Vancouver Whitecaps, equipa canadiana que milita na Major Soccer League (MLS), nos Estados Unidos, tem interesse no jogador, segundo reporta o jornal A BOLA. De resto, este seria um regresso ao Canadá, visto que já representou o clube em 2017.

Em agosto último, Montero assumiu estar a cumprir o "último ano em Portugal dentro e fora dos relvados", numa mensagem divulgada na rede social Instagram, na qual agradece o apoio recebido após um problema de saúde que levou à interrupção da gravidez da sua mulher.

Esta época marcou quatro golos, dois na I Liga e outros tantos na Liga Europeia, nos 16 jogos em que participou.

Fredy Montero chegou a Portugal pela primeira vez na época 2013/2014, quando os 'leões' eram orientados por Leonardo Jardim, tendo marcado 16 golos em todas as competições. Ficaria mais dois anos por Lisboa, sendo que a meio do segundo (2016) rumou aos chineses do Tianjin Teda, a troco de cinco milhões de euros.

Por lá ficaria apenas um ano, pois iria rumar aos EUA, pela segunda vez na carreira, mas a primeira para os Vancouver Whitecaps. A campanha a norte no continente americano correu bem a 'El Avioncito', que apontou 15 golos, que serviram de cartão de boas vindas a uma segunda passagem por Alvalade, em janeiro de 2018.