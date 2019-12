Estava 99% certo, mas agora foi oficializado pelo clube brasileiro. Jesualdo Ferreira é o homem que se segue a Jorge Sampaoli.

‘Habemus’ Técnico! Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Santos. O português assinou contrato até final de 2020. Seja bem-vindo, professor”, explica o Peixe em comunicado.

"O português Jesualdo Ferreira é o novo técnico do Santos FC. O treinador foi contratado por uma temporada e será apresentado no dia 06 de janeiro. Jesualdo é um treinador experiente. Foi campeão nacional em três continentes diferentes e esta será a primeira passagem dele em clubes da América do Sul", pode ler-se.

Sem treinar desde que deixou o comando técnico do Al Sadd, clube do Qatar, Jesualdo Ferreira, aos 73 anos, volta assim ao ativo.

Esta será a sétima experiência fora de Portugal do antigo técnico de Benfica, FC Porto e Sporting, depois do Zamalek (Egito), Panathinaikos (Grécia), Málaga (Espanha), FAR Rabat (Marrocos) e seleção de Angola.