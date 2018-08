Em declarações à BTV, o jogador, de 34 anos, colocou desta forma um ponto final nos rumores das últimas semanas sobre uma transferência para o futebol saudita, no qual era desejado pelo Al Nassr e pelo Al Hilal, de Jorge Jesus, garantindo “com muita alegria” a sua permanência.

O avançado brasileiro Jonas assegurou hoje a sua continuidade ao serviço do Benfica nesta temporada e anunciou também a sua vontade de terminar a carreira de futebolista na Luz. O jogador afasta assim uma eventual saída do Benfica numa entrevista ao canal do clube.

Muitos rumores surgiram nas últimas semanas sobre a saída do avançado brasileiro. Vários meios avançaram a Arábia Saudita como o destino de um dos melhores marcadores estrangeiros das águias. Porém, diz Jonas, depois de falar com a família e o ‘staff’ do Benfica, decidiu “continuar feliz e permanecer”.

Jonas destaca ainda o peso de Luís Filipe Vieira na ponderação: “O Presidente, como figura principal deste Clube, conversou muito comigo, com os meus irmãos, com a minha família toda. Primeiro como Presidente, segundo como pai, terceiro como amigo, quarto como um sócio torcedor do Benfica. Deu-me muitas opiniões dele, escutei-o muito e disse-me que o melhor caminho era a minha permanência”.

O avançado sublinha que quer terminar a carreira no Benfica: “Eu quero terminar aqui, não será este ano, mas o projeto é esse mesmo e praticamente... Praticamente, não, vou terminar aqui a minha carreira!”

Jonas, pelo Benfica, sagrou-se o melhor marcador da Liga portuguesa de futebol pela segunda vez a época passada, ao terminar a edição 2017/18 com 34 golos, repetindo o feito de 2015/16.

O avançado brasileiro é igualmente o jogador mais velho de sempre a atingir os 31 tentos da primeira liga portuguesa, batendo assim as marcas que figuravam no topo deste recorde de Eusébio e Peyroteo, antigas glórias dos encarnados e leões, respetivamente. É também o segundo melhor goleador estrangeiro da história do Benfica, ficando atrás apenas do paraguaio, Oscar Cardozo.

Jonas chegou ao futebol português no início da época 2014/15 como jogador livre, depois de se desvincular do Valência, e em quatro épocas tornou-se já o segundo melhor marcador estrangeiro da história do clube, com 122 golos em 152 jogos, sendo apenas superado pelo paraguaio Óscar Cardozo: 171 em 294 partidas.