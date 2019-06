Luka Jovic vai vestir de branco na La Liga na próxima temporada. O antigo do jogador do SL Benfica, que estava há duas épocas na Alemanha ao serviço do Eintracht Frankfurt, muda-se para o Real Madrid num acordo em que ambas as partes acordaram em não divulgar os valores da transferência. O clube alemão, em comunicado refere apenas que o avançado assina um acordo de cinco anos.

No Benfica desde janeiro de 2016, o avançado não teve oportunidade na equipa principal, pela qual apenas foi suplente utilizado num jogo da I Liga e outro da Taça da Liga, em 2016/17.

No final dessa época, o avançado, de 21 anos, foi cedido por empréstimo ao Eintracht, clube pelo qual, em duas temporadas, disputou 75 jogos e marcou 36 golos. O clube alemão viria a acionar a opção de compra prsente no acordo com os encarnados em meados de abril deste ano, sendo que o Benfica fica com direito a 20% do valor deste negócio.