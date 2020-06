Agora é oficial: a final da Liga dos Campeões vai realizar-se em Portugal, em Lisboa. O jogo decisivo marcado originalmente para o dia 30 de maio, em Istambul, muda-se para a capital portuguesa.

De acordo com George Marchetti, membro do Comité Executivo da UEFA, os quartos de final vão realizar-se entre 12 e 15 de agosto, as meias a 18 e 19 e a final a 23.

Os jogos serão disputados em Alvalade e na Luz.

Em cima da mesa está ainda a possibilidade dos jogos que restam dos oitavos de final poderem vir a ser disputados nos estádios das equipas que jogam em casa ou, como alternativa, no Dragão no Porto ou no campo do Vitória SC em Guimarães.

A decisão final, contudo, só será tomada nas próximas semanas consoante o desenvolvimento da pandemia nos países das equipas envolvidas. Recorde-se que falta disputar a segunda mão dos embates entre Bayern Munique e Chelsea, entre FC Barcelona e Nápoles, entre Manchester City e Real Madrid e entre Juventus e Lyon. Por seu turno, Atlético de Madrid, Atalanta, Leipzig e Paris Saint-Germain já estão qualificados para os quartos de final.

Questionado pelos jornalistas, o presidente do Comité Executivo da UEFA, Aleksander Čeferin, indicou que não há ainda nada oficial, mas salientou que, de momento, a intenção passa por manter os jogos à porta fechada.

A final, que vai ditar o sucessor do já eliminado Liverpool como campeão da mais importante prova europeia de clubes, vai ser disputada pela terceira vez em Portugal.

A Direção-Geral da Saúde assegurou esta semana que o país tinha "todas as condições" para acolher a competição. "A DGS considera que, fruto do trabalho que tem sido desenvolvido com a FPF e a Liga [de clubes] e da experiência do desenrolar da principal competição de futebol nacional, se encontram reunidas todas as condições para o acolhimento do referido evento em Portugal", disse em comunicado.