É caso para em Manchester, todos aqueles que se vestem de vermelho, soltar um suspiro de alívio. Depois de longos meses com os Red Devils envoltos numa novela para garantir a contratação de Frenkie de Jong, junto do FC Barcelona - um negócio que parece ter caído definitivamente devido à vontade do jogador ficar não só na Catalunha, como em receber os dividendos devidos do seu contrato, com a imprensa espanhola a apontar para mais de 15 milhões de euros de salário em atraso -, eis que Erik ten Hag recebe um reforço para o meio-campo.

O Manchester United anunciou esta sexta-feira que chegou a um princípio de acordo com o Real Madrid para a transferência de Casemiro, estando agora a mudança de Espanha para Terras de Sua Majestade apenas pendente da realização de exames médicos. Somando os habituais testes às burocracias que envolvem os vistos, é pouco provável que o médio defensivo brasileiro esteja disponível para o embate com o Liverpool na segunda-feira.

O comunicado do clube inglês não divulga valores, mas de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências, e o primeiro a divulgar o interesse do emblema de Old Trafford em Casemiro, o negócio deverá ocorrer por uma verba de 60 milhões de euros, a que se somam outros 10 milhões em variáveis. Segundo Romano, o jogador de 30 anos vai passar a ser um dos jogadores mais bem pagos do plantel.

Casemiro, um jogador pelo qual vale a pena esperar

Aparentemente frustrado o negócio por de Jong, Casemiro assume-se como um reforço de nível mundial. Formado no São Paulo, onde conquistou uma Copa Sudamericana, cedo começou a dar nas vistas. Foi internacional pelas camadas jovens da seleção brasileira tendo feito parte do grupo que venceu o Campeonato do Mundo sub-20 em 2011, após uma disputada com Portugal.

O médio chegou à Europa em 2012, para vestir as cores do Real Madrid. Após dois anos com pouco tempo de jogo, seguiu de empréstimo para o FC Porto , então treinador por Julen Lopetegui. Foi na liga portuguesa que teve a sua época de afirmação que lhe permitiu voltar para Espanha e agarrar um lugar de titular no meio-campo Merengue.

Juntamente com Luka Modrić e Toni Kroos viria a formar um trio para a história que soma hoje um total de cinco Ligas dos Campeões conquistadas, a última na temporada passada. Com o Real Madrid, Casemiro venceu ainda três ligas espanholas, uma Taça do Rei e três supertaças de Espanha, três mundiais de clubes e três supertaças europeias.

A tudo isto há ainda uma Copa América conquistada com a seleção do Brasil.

Com uma capacidade de destruir jogo adversário, propensão para o jogo aéreo, qualidade de passe, experiência e competitividade, o médio defensivo pode ser o início de uma revolução no muito criticado meio-campo do Manchester United onde, atualmente, atua a dupla Fred, jogador com que Casemiro já se cruzou na seleção, e o jovem Scott McTominay.

A ligação do brasileiro a Old Trafford será válida até 2026.