A oficialização foi feita pelo clube norte-americano da Major League Soccer (MLS) nas redes sociais e em comunicado enviado pelo Sporting à CMVM.

No site oficial do novo clube de Nani, o Orlando City explica que chegou a acordo com o internacional português, que se desvinculou com os 'leões' e por isso chega a custo zero, para as próximas três temporadas.

"É um dia excitante para o nosso clube", revelou o diretor geral para o futebol Luiz Muzzi. "Nani traz uma experiência tremenda ao nosso plantel. É um extremo dinâmico com qualidades para correr e cruzar, [ter] impacto nos jogos e liderar o ataque", pode ler-se.

Esta informação foi também confirmada pelo Sporting à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e anunciada nas redes sociais do clube.

"São 141 jogos, 33 golos, três troféus oficiais e uma certeza: foi um orgulho ver-te com as nossas cores. Alvalade é, sempre foi, e sempre será a tua casa. Obrigado e boa sorte, Nani", escreve a conta oficial do Twitter do Sporting.

O comunicado do clube de Alvalade na íntegra:

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (“Sporting SAD” ou “Sociedade”), vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248o-A n.o 1 do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho desportivo celebrado entre a Sociedade e o jogador Luís Carlos Almeida da Cunha (Nani).

De resto, esta era uma notícia que já era esperada, uma vez que alguns órgãos de comunicação já haviam reportado o interesse do franchise da Florida (cuja alcunha é curiosamente The Lions) pelo internacional português.

Aos 32 anos, Nani parte para uma nova aventura no estrangeiro depois da terceira passagem pelo Sporting e vai fazer companhia ao lateral português João Moutinho, de 21 anos, e a Oriol Rosell, ex-colega e companheiro de equipa no Sporting em 2014/15.

Esta época participou em 28 jogos e marcou 9 golos (em todas as competições).

A despedida de Nani

O jogador já deixou uma nota de despedida do clube de Alvalade, falando num "misto de sentimentos" por mudar-se para o Orlando City, admitindo que nunca pensou em sair mas que está "entusiasmado por enfrentar mais um novo desafio" na sua vida. Nani confessa ainda que houve "altos e baixos durante este ano", mas lembra que "vencer a Taça da Liga foi uma alegria imensa". De partida para os EUA, o extremo deixou ainda a nota de que espera volta a encontrar o Sporting no seu futuro.

O comunicado do jogador na íntegra:

Caros Sportinguistas,

É com um misto de sentimentos que deixo o clube do meu coração. Por um lado, estou entusiasmado por enfrentar mais um novo desafio na minha vida, mas por outro sinto-me verdadeiramente nostálgico ao deixar uma casa que me deu tanto. O Sporting significa tudo para mim. Foi aqui que cresci, que de criança me fiz homem, e foi também aqui que sempre me senti em casa quando tive oportunidade de regressar.

Senti-me mais uma vez em casa esta época e foi para mim um verdadeiro orgulho usar a braçadeira de capitão. Todas as vezes que entrei em campo com as nossas cores, dei tudo o que tinha. Vencer a Taça da Liga foi uma alegria imensa... e como todos os meu colegas, lutei para que o clube alcançasse todos os seus objetivos ao longo desta temporada. Não posso negar que tivemos altos e baixos durante este ano, mas para ser sincero nunca pensei em sair.

Contudo, por vezes a vida proporciona oportunidades que são boas para todos. E esta de rumar à MLS é interessante para mim e para a minha família e muito apelativa para o clube também. Poderia dizer adeus, mas não o farei. Digo até logo, porque voltaremos a ver-nos em breve. Porque o verdadeiro amor nunca morre e este dá-me a certeza que nos voltaremos a encontrar.

Um grande obrigado a todos os sócios e adeptos do Sporting, aos meus colegas e a todo o staff que nos ajuda todos os dias a trabalhar melhor.

Forte abraço para todos,

Nani