Em comunicado publicado no seu site oficial o AS Roma confirma Paulo Fonseca como o novo treinador dos Giallorossi. O clube estava sem treinador principal desde a saída de Claudio Ranieri.

O técnico de 46 anos assinou por dois anos com um terceiro opcional, podendo o seu vínculo com o clube estender-se até ao verão de 2022.

"Estamos muito felizes por dar as boas-vindas a Paulo Fonseca ao clube", disse em comunicado Jim Pallotta, presidente do AS Roma. "O Paulo é um treinador novo e ambicioso, com experiência internacional, tem uma mentalidade vencedora e reputação de um futebol atacante que irá entusiasmar os nossos adeptos", acrescentou.

"Desde as primeiras conversas que tivemos que ele deixou claro que queria via para Roma e estava entusiasmado com o desafio de trabalhar com os nossos jogadores, montando uma equipa da qual os adeptos se podem orgulhar", disse ainda.

Antes de chegar a Roma, o técnico nascido em Moçambique esteve ao comando do Shakhtar Donetsk, onde venceu o título de campeão nas três temporadas em que trabalhou no clube ucraniano. Ganhou também a super taça da Ucrânia em 2017. Fonseca tinha mais um ano de contrato com o clube.

Antes do trabalho efetuado no Shakhtar, Paulo Fonseca passou por clubes como o Paços de Ferreira, Sporting de Braga e FC Porto.

"Estou muito contente por ter sido nomeado treinador da AS Roma", salientou Fonseca em comunicado. "Quero agradecer à direção do clube a oportunidade que me deram. Estou entusiasmado e motivado pela tarefa que temos pela frente. Mal posso esperar para chegar a Roma, conhecer os nossos adeptos e começar o meu trabalho. Juntos, acredito que podemos criar algo especial", disse.

Enquanto jogador, Fonseca passou toda a sua carreira profissional em Portugal, tendo realizado mais de 100 jogos na primeira divisão.

Desde que iniciou a sua carreira de treinador em 2005, os seus títulos incluem também a Taça de Portugal (com o Sporting Braga em 2016) e a super taça de Portugal (com o Porto em 2013).