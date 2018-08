O Sporting anunciou esta quinta-feira a contratação de Renan Ribeiro através das redes sociais.

Novo guarda-redes dos 'leões' chega vindo do Estoril-Praia. As negociações com a Traffic, empresa que detém o passe do jogador, já decorriam há alguns dias a esta parte.

O interesse por parte do clube de Alvalade na transferência do guarda-redes Renan há já algum tempo que vinha a ser noticiado, mas agora o atleta foi oficialmente apresentado nas redes sociais do clube.

Renan Ribeiro chega para lutar por um lugar na baliza leonina com o também reforço para a próxima época, o italiano Emiliano Viviano, para além do francês Romain Salin.

Na época passada sofreu cerca de 20 golos pelos 'canarinhos', sendo que o 'clube da linha' não se conseguiu manter no principal escalão de futebol.