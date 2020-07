Na resolução do Conselho de Ministros extraordinário revelada esta terça-feira à noite, enuncia-se que tendo "em consideração que, apesar de se verificar uma tendência decrescente do número de novos casos de doença na maioria das regiões do território nacional, regista-se uma incidência persistente em algumas áreas da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, concretamente na zona Norte da Área Metropolitana de Lisboa", pelo que as regras e recomendações atualmente em vigor se mantêm.

No documento é especificado o caso da Taça de Portugal e da fase final da Liga dos Campeões que vai acontecer num formato único em Lisboa no final no mês de agosto.

A 'final a 8' de Lisboa começa em 12 agosto, no Estádio da Luz, com a estreante Atalanta a jogar frente ao campeão francês Paris Saint-Germain, um dia antes de o Estádio José Alvalade receber a partida entre Leicester e Atlético de Madrid.

A final está marcada para 23 de agosto, no Estádio da Luz.

Já a final da prova rainha do futebol português, a Taça de Portugal, vai acontecer no dia um de agosto, no estádio Cidade de Coimbra e vai colocar frente a frente SL Benfica e FC Porto.