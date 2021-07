A Aldeia Olímpica é tradicionalmente um ponto de encontro. Assim, em todas as edições desde os Jogos de Seul em 1988, são oferecidos preservativos aos atletas para promover a luta contra doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV/Sida. A título de exemplo, nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, os organizadores distribuíram 450 mil preservativos. Desta vez, os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 encomendaram 160 mil.

No entanto, face à pandemia de covid-19, os organizadores estão a pedir aos atletas que evitem qualquer tipo de contacto íntimo durante a competição. Para que servem então os preservativos distribuídos?

Segundo a NPR, a ideia dos organizadores é que os atletas levem os contracetivos para casa como recordação e que os usem num esforço de sensibilização na luta contra o HIV/Sida.

As regras para o controlo da pandemia durante os Jogos são apertadas — reduzir as interações com os outros ao mínimo possível, evitar qualquer tipo de contacto físico, como apertos de mão e abraços, manter dois metros de distância, usar máscara, ventilar espaços comuns a cada 30 minutos e há até regras sobre a forma como se pode apoiar s atletas: bater palmas, sim. Cantar ou gritar, não.

Aliás, ainda sobre interações, os atletas devem apresentar uma lista de pessoas com quem é expectável que mantenham contacto próximo durante os Jogos (colega de quarto, treinador, massagista...). Essa lista tem de ser apresentada e validada pelos organizadores.

A Aldeia Olímpica está também a funcionar como um género de bolha e quem lá está não pode visitar museus, frequentar lojas ou restaurantes fora do recinto.

Não há portanto grande espaço para conviver nestes Jogos.

O desrespeito reiterado pelas regras pode mesmo levar a que os atletas sejam impedidos de competir, sejam desqualificados ou percam medalhas.

