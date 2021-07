Vêm aí duas semanas de madrugadas olímpicas, já que a diferença horária entre Portugal e o Japão (mais 8 horas) vai levar a que muitas provas se disputem antes do raiar do sol.

Para que não se perca, este é o calendário que tem de seguir para apoiar a missão portuguesa — ainda que à distância e pela televisão (RTP1, RTP2 e Eurosport).

Os Jogos, adiados um ano, têm início dia 23 de julho e acontecem até 8 de agosto. Para Tóquio2020 estão qualificados um total de 92 atletas portugueses (a terceira maior delegação de sempre), 56 homens e 36 mulheres, de 17 modalidades.

* Os horários estão sujeitos a alterações face ao desenvolvimento da competição ou outras condicionantes. Ainda não há horários disponíveis para o Ténis, apenas datas indicativas. O calendário será atualizado à medida que os atletas se qualificam para as fases seguintes da prova.

Estes são os 92 atletas que vão representar Portugal, em 17 modalidades

O atletismo é a modalidade com mais portugueses em prova, com 20 atletas, um acima de Pequim2008, mas longe dos 24 no Rio2016 e dos 25 em Londres2012.

Aos 37 anos, Nelson Évora, campeão no triplo salto em Pequim2008, vai estar pela quarta vez nos Jogos Olímpicos, depois e um sexto lugar no Rio2016 e do 40.º em Atenas2004, tendo falhado Londres2012 por lesão.

Também Pedro Pablo Pichardo e Patrícia Mamona, que se sagraram campeões europeus em pista coberta, asseguraram a sua presença no triplo salto, tal como os estreantes Evelise Veiga e Tiago Pereira.

Auriol Dongmo, campeã continental em pista coberta, vai participar no lançamento do peso, assim como Francisco Belo e Liliana Cá, no disco, novatos em Jogos.

João Vieira, aos 45 anos, vai estar nos 50 quilómetros marcha, na sexta vez em Jogos — apesar de qualificado, por motivos de doença, não chegou a participar na prova de marcha (20 km) em Sydney2000 —, tornando-se no segundo luso com mais presenças, a uma do velejador João Rodrigues. Ainda na marcha, Ana Cabecinha assegurou a quarta participação olímpica e na maratona Portugal estará representado por Carla Salomé Rocha, Sara Catarina Ribeiro e Sara Moreira.

A estes nomes juntam-se Salomé Afonso, nos 1.500 metros, distância a que regressa Marta Pen, 36.ª no Rio2016. Carlos Nascimento estreia-se nos 100 metros, assim como Ricardo dos Santos nos 400, distância que Cátia Azevedo, 31.ª no Rio2016, volta a correr.

Irina Rodrigues, que falhou Rio2016 por lesão, também se qualificou, e Lorene Bazolo, a mulher mais rápida de Portugal e que também já foi aos Jogos pelo Congo, somou aos 100 metros por marca os 200 por 'ranking'.

A seleção de andebol masculino vai ser a primeira representante portuguesa em competições olímpicas oficiais de modalidades de pavilhão, na sequência de uma vitória tangencial em março sobre a vice-campeã olímpica França (29-28), em Montpellier, decidida com um golo nos últimos segundos do capitão da equipa, Rui Silva. No Grupo B, a equipa das ‘quinas’ vai defrontar Egito (24 de julho), Bahrain (26), Suécia (28), Dinamarca (30) e Japão (1 de agosto), no Ginásio Nacional Yoyogi, em Tóquio, sendo que os quatro primeiros colocados qualificam-se para a ronda eliminatória.

Na natação, Portugal vai contar com nove nadadores nas piscinas nipónicas, casos de Francisco Santos, nos 200 metros costas, José Paulo Lopes, nos 800 livres, Gabriel Lopes e Alexis Santos, ambos nos 200 estilos, Ana Catarina Monteiro, nos 200 mariposa, Diana Durães e Tamila Holub, ambas nos 1.500 livres, sendo que esta última tem também presença garantida nos 800 livres, aos quais se juntaram recentemente Tiago Campos e Angélica André, em águas abertas.

No judo, estarão no torneio olímpico Jorge Fonseca (-100 kg), Anri Egutidze (-81 kg), Catarina Costa (-48 kg), Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), bronze no Rio2016, Bárbara Timo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).

Os oito judocas qualificados, que igualam o recorde de participações lusas de Barcelona1992, tornam a modalidade a quarta mais representada na comitiva nacional, apenas atrás do atletismo, do andebol e da natação.

A Missão de Portugal conta com oito lugares garantidos na canoagem, com Fernando Pimenta, em K1 1.000 metros, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, em K4 500, Teresa Portela, em K1 200, e Joana Vasconcelos, em K1 500, nas provas de velocidades, e de Antoine Launay, em slalom.

Portugal vai contar com cinco representantes nas competições de ténis de mesa, com Shao Jieni e Fu Yu, no torneio individual feminino, e no masculino com Marcos Freitas e Tiago Apolónia, aos quais se junta João Monteiro na prova por equipas, tendo João Geraldes como suplente.

No ténis, a participação lusa conta com Pedro Sousa e João Sousa no torneio de singulares e também em pares.

A representação na modalidade iguala a dos portugueses nas competições de vela, com os 'repetentes' Jorge Lima e José Costa, que, em 49er, foram os primeiros portugueses a assegurarem a presença em Tóquio2020, aos quais se juntaram, já em 2021, Carolina João, de 24 anos, para a competição de Laser Radial, e os irmãos Diogo Costa e Pedro Costa, em 470.

O ciclismo vai contar com quatro representantes, com João Almeida e Nelson Oliveira, nas provas de estrada (fundo e contrarrelógio), Maria Martins, na pista (omnium), e Raquel Queiróx, em 'cross country' olímpico (XCO).

No equestre são também quatro as vagas asseguradas, com Luciana Diniz, nona no Rio2016, a garantir a presença na prova de obstáculos, com Maria Caetano, Rodrigo Torres e João Miguel Torrão, em ensino.

João Silva, João Pereira e Melanie Santos vão ser os três representantes portugueses nas competições de triatlo, enquanto, na ginástica, Diogo Abreu assegurou a presença nos trampolins, e Filipa Martins vai estar na artística.

Pedro Fraga, que vai para os terceiros Jogos, e Afonso Costa asseguraram o regresso do remo nacional a Jogos, em 'double scull' ligeiro.

Gustavo Ribeiro vai marcar presença no skate, aos 20 anos, com Portugal bem representado em desportos estreantes: no surf, vão alinhar Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira Yopkins.

Rui Bragança, de 29 anos, 'carimbou' o passaporte para a sua segunda presença olímpica consecutiva, no caso para o torneio de taekwondo, na categoria de -58 kg, enquanto o tiro com armas de caça regressa com João Paulo Azevedo no fosso olímpico.

Antes da partida para Tóquio, desafiámos alguns dos atletas a responder a um Questionário Olímpico. Qual a coisa mais inusitada que leva na bagagem para o Japão? Se ganhar uma medalha, a quem a vai dedicar? O que é um bom resultado olímpico para Portugal? Recorde aqui as respostas.