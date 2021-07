O adiamento foi benéfico para a preparação ou foi mais um momento de ansiedade?

Acredito que uma das características de um atleta de alto rendimento é estar pronto para se adaptar conforme o necessário. É claro que o que está acontecendo nos assusta [pandemia], mas a decisão foi a melhor tendo em conta a situação que o mundo se encontrava.

Beneficiou com o adiamento ou está nos Jogos devido a esse facto?

[Não beneficiei]. A classificação olímpica não mudou muito.

Bárbara Timo Modalidade: Judo, -70 kg Idade: 30 anos Naturalidade: Rio de Janeiro, Brasil Clube: Sport Lisboa e Benfica Treinador: Jorge Gonçalves Participações: Esta será a sua estreia nos Jogos Olímpicos. No entanto, Bárbara Timo já sabe o que é subir a um pódio em Tóquio. Foi na capital nipónica que conquistou a medalha de prata do Campeonato do Mundo de 2019. Factos & Curiosidades: Nuno Delgado (-81 kg) conquistou em Sydney2020 a primeira medalha (bronze) de judo para Portugal. Portugal vai igualar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 a sua maior participação de sempre na competição de judo, ao levar à capital japonesa um total de oito atletas, o mesmo número que teve em Barcelona1992. Jorge Fonseca (-100 kg), bicampeão do mundo, e Telma Monteiro (-57 kg), medalha de bronze no Rio2016, encabeçam a comitiva de judocas lusos, que integra ainda Catarina Costa (-48 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Joana Ramos (-52 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e Anri Egutidze (-81 kg).

Há quanto tempo está a preparar os JO?

Desde os 12 anos.

Ao longo deste ciclo Olímpico, quando é que pensou: este é momento do “tudo ou nada”?

Agora! Estou dando tudo.

Qual o pior momento na preparação?

Depois de ser vice-campeã do mundo, em 2019, convivi com uma série de lesões. Obter uma performance com dores é um grande desafio, principalmente mental, e tem momentos em que é desmotivante.

No último ano fiz duas cirurgias ao cotovelo e lembro-me que ao sair do hospital, na segunda cirurgia, em fevereiro, bateu um desespero e uma grande crise de ansiedade. Achei que não conseguiria estar apta para as competições. Mas nada como um dia após o outro, ter disciplina e profissionais competentes ao nosso lado. Sete semanas depois da operação, consegui a medalha de bronze nos europeus de Lisboa 2021.

Que preparação específica foi feita? (Por exemplo, vai alterar os ciclos de sono antecipadamente face à diferença horária?)

Quando chegar próximo vou alterar o horário de sono. E treinar mais próximo do horário da competição.

No que toca à alimentação, estou animada. Amo a comida do Japão e amo comer, então vai ser fácil.

Qual a maior dificuldade que espera encontrar em Tóquio?

Acho que cada combate será uma final. Todas as atletas estarão no seu melhor e espero trabalhar para que o dia 28 de julho seja o meu dia!

Quais são os objetivos em termos de resultados/marcas?

Estou procurando evoluir em todas as vertentes. Tem sido um desafio, por exemplo, melhorar em algo que sei que tenho dificuldade. Mas este é o propósito.

O que é um bom resultado olímpico para Portugal?

Acredito que o judo de Portugal está muito bem preparado e temos uma equipa forte. Durante todo o ciclo Olímpico tivemos medalha em todo o circuito mundial. Temos um bicampeão do mundo e uma campeã europeia. Acho que estamos prontos para trazer medalhas.

Qual a primeira memória que tem dos Jogos Olímpicos?

Tenho duas memórias. Primeiro, lembro-me que assistia junto com a minha família a abertura dos Jogos. Era um evento para nós, ficávamos encantados. Lembro-me também de assistir na televisão o atleta Flávio Canto conquistar a medalha de bronze nos jogos de Atenas e percebi o quão grandioso era.

Quem é o melhor atleta olímpico de sempre na sua modalidade?

Teddy Rinner.

Se ganhar uma medalha, a quem a vai dedicar?

A todos que acreditaram em mim. E foram muitos. Desde minha família, aos treinadores, amigos. Foram muitas pessoas importantes que acreditaram no meu sonho.

