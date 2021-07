O adiamento foi benéfico para a preparação ou foi mais um momento de ansiedade?

O adiamento teve que acontecer, devido a estas situações todas que temos passado. Foi mais um ano, diferente de todos os outros, mas que tentei trabalhar da melhor forma possível para ir para o campeonato de qualificação da melhor maneira.

Beneficiou com o adiamento ou está nos Jogos devido a esse facto?

Não posso saber se beneficiei com o adiamento ou se estou nos Jogos devido a esse facto. Sentia-me mais que preparada para quando fosse para competir, ia dar o meu melhor e lutar por uma das vagas que ainda existiam. E foi isso que fiz quando tivemos a confirmação do campeonato do mundo de qualificação (ISA, em El Salvador).

BI Olímpico Teresa Bonvalot Modalidade: Surf Idade: 21 anos Naturalidade: Cascais Clube: Sporting Clube de Portugal Participações: Esta será a primeira participação nos Jogos Olímpicos. Teresa Bonvalot qualificou-se através do Mundial de surf, prova de qualificação disputada em junho, em El Salvador. Factos & Curiosidades: O surf fará no Japão a estreia entre as modalidades olímpicas. Portugal estará representado por três surfistas: Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins e Frederico Morais. Bonvalot, bicampeã europeia júnior (2016 e 2017), campeã nacional, estará em Tóquio e será uma das surfistas que disputará o acesso ao circuito mundial de surf, através de quatro etapas a realizar entre setembro e dezembro, com passagem por Portugal (Ericeira). 2021 poderá vir a ser o ano de sonho para a surfista que um dia disse querer ser o Kelly Slater na versão feminina.

Há quanto tempo está a preparar os JO?

Desde o momento que o surf entrou nos Jogos Olímpicos, comecei a ter mais um objetivo, mais um sonho: representar a minha bandeira ao mais alto nível. Desde aí que trabalho todos os dias com esse objetivo em mente.

Ao longo deste ciclo Olímpico, quando é que pensou: este é momento do “tudo ou nada”?

O campeonato do mundo em El Salvador foi um momento muito marcante, última oportunidade de qualificação. Era “tudo ou nada”. Fui com um mindset de simplesmente fazer o meu surf, desfrutar heat a heat (bateria a bateria) e deixar tudo lá dentro de água.

Qual o pior momento na preparação?

Não tenho.

Que preparação específica foi feita? (Por exemplo, vai alterar os ciclos de sono antecipadamente face à diferença horária?)

Tenho um bom acompanhamento à minha volta e estou a preparar tudo de acordo com o que me incomoda mais devido a estas longas viagens.

Qual a maior dificuldade que espera encontrar em Tóquio?

Não tenho, estou simplesmente super contente por ir aos JO e vou dar o meu melhor.

Qual a coisa mais inusitada que leva na bagagem para o Japão?

Eu só levo coisas necessárias.

Quais são os objetivos em termos de resultados/marcas?

O objetivo é chegar às medalhas.

O que é um bom resultado olímpico para Portugal?

Obter medalhas.

Qual a primeira memória que tem dos Jogos Olímpicos?

A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Quem é o melhor atleta olímpico de sempre na sua modalidade?

Não existe ainda, primeira vez que o surf vai estar nos JO.

Se ganhar uma medalha, a quem a vai dedicar?

Vou dedicar à minha família, à minha equipa que está também por trás da minha preparação e a todos os que me apoiam incondicionalmente.

__________

Memórias, objetivos e até uma pandemia. Rumo aos Jogos Olímpicos, que se realizam de 23 de julho a 8 de agosto em Tóquio, no Japão, desafiámos alguns dos nossos atletas a responder a um Questionário Olímpico.