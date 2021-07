Prata nos Grand Slam de Telavive e Tbilissi, bronze nos Europeus de Lisboa. A judoca Rochele Nunes atravessa um dos melhores momentos da sua carreira desportiva e aponta à dourada em Tóquio. Confiante no seu trabalho e potencial, o mais difícil vai ser conter as emoções enquanto os restantes atletas portugueses estiverem no tatame.

Rodrigo Mendes | MadreMedia