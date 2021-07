O adiamento foi benéfico para a preparação ou foi mais um momento de ansiedade?

Acho que foi um pouco dos dois. Deu-me mais tempo para preparar-me para um momento muito importante na minha vida, mas também fiquei um pouco ansiosa por querer mostrar o meu surf e não ter a oportunidade.

Beneficiou com o adiamento ou está nos Jogos devido a esse facto?

Acho que deu para aproveitar o tempo extra que nos foi dado e preparar melhor ainda.

BI Olímpico Yolanda Sequeira Hopkins Modalidade: Surf Idade: 23 anos Naturalidade: Faro Clube: Clube Naval de Portimão Treinador: David Raimundo, selecionador nacional; John Tranter, treinador pessoal Participações: O 2º lugar no Mundial ISA 2021, em El Salvador. Em junho assegurou a vaga em Tóquio na estreia do surf ao lado de Teresa Bonvalot e Frederico Morais. Factos & Curiosidades: No Mundial, onde foi vice-campeã, afastou Stephanie Gilmore (7 títulos mundiais) e foi apenas parada por Sally Fitzgibbons, surfista do Circuito Mundial (Championship Tour). A mãe é natural do País de Gales, o pai, português. Yolanda Hopkins nasceu em Faro e vive atualmente em Sines, onde é acompanhada, de perto, pelo treinador, John Tranter. Introduziu recentemente o Sequeira entre o primeiro e último nome. Campeã nacional em 2019, no mesmo ano conseguiu o melhor resultado na carreira internacional: vitória no Boardmasters Roxy Open, em Fistral (Cornwall, Inglaterra), etapa do Circuito de Qualificação (QS) da Liga Mundial de surf. A pandemia “cortou” um magnífico arranque no QS em 2020, onde chegou a ocupar o top-10.

Há quanto tempo está a preparar os JO?

Desde que soube que teria uma oportunidade para conseguir qualificar-me. Provavelmente, durante o ano de 2019.

Ao longo deste ciclo Olímpico, quando é que pensou: este é momento do “tudo ou nada”?

Em El Salvador, no ISA World Surfing Games 2021, quando só precisava de passar aquele heat (ndr. Na ronda 6 do quadro principal em que se apurou juntamente com Teresa Bonvalot) para conseguir qualificar-me.

Qual o pior momento na preparação?

Esse mesmo heat, porque os nervos estavam a mexer com o meu sistema todo.

Que preparação específica foi feita? (Por exemplo, vai alterar os ciclos de sono antecipadamente face à diferença horária?)

Nem por isso, eu apenas estive a treinar mais forte e a surfar mais… Quero ir para o Japão e mostrar do que Portugal é feito.

Qual a maior dificuldade que espera encontrar em Tóquio?

A comunicação. Quando estivemos no Japão em 2019 foi um pouco difícil encontrar alguém que falasse inglês.

Qual a coisa mais inusitada que leva na bagagem para o Japão?

Não sei, provavelmente vou levar a minha própria almofada.

Quais são os objetivos em termos de resultados/marcas?

Quero ir para o Japão e obter uma posição nos 3 primeiros lugares.

O que é um bom resultado olímpico para Portugal?

Também nos primeiros 3 lugares de qualificação.

Qual a primeira memória que tem dos Jogos Olímpicos?

Ver, de passagem, os Jogos Olímpicos de Londres (2012) na casa da minha avó.

Quem é o melhor atleta olímpico de sempre na sua modalidade?

Ainda não existe nenhum.

Se ganhar uma medalha, a quem a vai dedicar?

Ao meu treinador, minha família e às pessoas que sempre me apoiaram.

__________

Memórias, objetivos e até uma pandemia. Rumo aos Jogos Olímpicos, que se realizam de 23 de julho a 8 de agosto em Tóquio, no Japão, desafiámos alguns dos nossos atletas a responder a um Questionário Olímpico.