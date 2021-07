Viaja para Tóquio por via do Torneio de Qualificação, decorrido no passado mês de maio, em Sofia (Bulgária). Um objetivo para o qual contribuiu a ajuda da psicóloga. Para trás, ficam os momentos complicados do início da pandemia, em 2020, a treinar e a seguir a dieta, em casa, sozinho. Na mala para o Japão não esquece a balança.

Rodrigo Mendes | MadreMedia