Estas pequenas ondas em vermelho, azul e verde chamadas de Agitos (do latim 'eu movimento-me') estão instaladas na parte superior do Arco do Triunfo voltada para os Champs Élysées.

"Há muito debate sobre onde os anéis devem permanecer e não devemos nos esquecer dos Agitos", declarou o porta-voz do Comité Paralímpico Craig Spence em conferência de imprensa nesta segunda.

"Acho que deveríamos encontrar um lugar para os Agitos ficarem na cidade e celebrar o que acredito serem, de longe, os Jogos Paralímpicos mais espetaculares da história", acrescentou, citando que o símbolo dos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 ainda permanecem na capital japonesa.

Anne Hidalgo disse ao jornal Ouest France no sábado que os anéis olímpicos permanecerão na Torre Eiffel, decisão que foi contestada pela ex-ministra da Cultura e líder da oposição municipal Rachida Dati, que exigiu "consultas" sobre a questão.