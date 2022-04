Um golo do espanhol Cantalapiedra, aos 42 minutos, bastou para o ‘Pana’ bater o grande rival, com a formação do Pireu a contar com João Carvalho em campo a partir dos 77 minutos.

A derrota, que se segue a dois empates, faz pouca mossa na campanha para somar o terceiro título consecutivo do Olympiacos, dado que a equipa treinada pelo treinador luso lidera com 70 pontos, mais 11 do que o PAOK, segundo, que também perdeu hoje, por 1-0, ante o terceiro, o Aris, quando faltam disputar seis jogos a cada um dos primeiros dois classificados.

O Aris de Salónica, por seu lado, chegou aos 53 pontos, mais dois que o Panathinaikos, em quarto e para já fora dos lugares de acesso às competições europeias.