Está a ser uma Volta à França particularmente propícia a histórias e polémicas. Desde a etapa parada por tratores e fardos de palha, a uma intervenção policial com gás lacrimogéneo que atingiu os ciclistas, a tentativas de agressões entre atletas e um público com um alvo bem definido. No centro de (quase) tudo está Froome, o britânico que tem arrastado uma maré de assobios e agitado o público. O ciclista da Sky não é um dos mais queridos de um público que não esquece as suspeitas de doping antes do início da competição. “É o efeito Armstrong”, diz ao SAPO 24 o comentador da Eurosport Olivier Bonamici. É caso para dizer, onde há Froome há fogo.

Christopher Froome é um mal-amado, daqueles que ainda causam mais comichão porque vencem e não se cansam de vencer. No palmarés do britânico da Sky somam-se uma vitória no Giro d’Italia [Volta a Itália], uma vitória na La Vuelta e quatro vitórias - três delas consecutivas - no Tour de France [Volta à França]

Mas a camisola amarela não é, por si só, motivo de ódio. O público que assiste à prova, colado à berma da estrada, a uma distância em que se despenteiam cabelos quando o pelotão passa, a um palmo de distância dos pneus, finos, não gosta de Froome porque amou Armstrong. E Armstrong enganou-os.

Como diz o ditado: há primeira todos caem, há segunda só cai quem quer. E os franceses não querem cair outra vez.

"O que acontece é que os franceses odeiam a Sky de uma forma geral. (...) Isto é o efeito Armstrong, devido ao facto de já existirem algumas suspeitas [de doping] a pairar no ar. Além disso a comunicação social francesa vive muito esta questão e estão sempre a deixar a dúvida de que por trás da Sky há uma máquina de doping montada. É óbvio que as pessoas depois já estão formatadas intelectualmente, de certa forma, para isso. Estão influenciadas de certa forma pela comunicação social”, diz Olivier Bonamici, comentador de ciclismo da Eurosport.

São as suspeitas. Que suspeitas? A novela começa ainda antes do início da Volta à França deste ano. Temos de viajar quase um ano atrás no tempo, até à última Vuelta [Volta à Espanha], conquistada precisamente por Chris Froome. Nessa mesma prova o ciclista britânico acusou numa análise uma concentração do broncodilatador salbutamol acima do permitido num controlo antidoping realizado em 7 de setembro de 2017.

Na altura, Froome disse ter “seguido os conselhos do médico da equipa” Sky para aumentar a dosagem face ao agravamento da sua asma.

A participação no Tour de France passou automaticamente a estar em causa até ao dia 2 de julho, data em que a União Ciclista Internacional iliba o atleta das suspeitas de doping.

“Tudo isto para este desfecho?”, criticou o diretor do Tour, Christian Prudhomme, em declarações à AFP, alertando para a “necessidade de alterar as regras, a fim de evitar que casos como este se voltem a repetir”.

Prudhomme descartou de imediato a possibilidade de reforçar a segurança da 105.ª edição da prova, rejeitando que Froome, vencedor em 2013, 2015, 2016 e 2017, e a equipa Sky pudessem ser mal recebidos nas estradas francesas, por considerar que “o Tour tem um público carinhoso”.

Mas Christian Prudhomme, o diretor do Tour, estava enganado. Os primeiros sinais surgiram cinco dias depois destas declarações, quando Froome foi apupado durante as apresentações das equipas.

E depois veio a polémica etapa do Alpe d'Huez em que houve de tudo: tochas de fumo para cima dos ciclistas, assobios à Sky, tentativas de agressão a Chris Froome e a queda que acabou com Vincenzo Nibali no hospital.

Inevitavelmente, o discurso de Prudhomme começava a mudar ligeiramente. “Tivemos uma subida ao Alpe d’Huez muito dolorosa. Os ciclistas do Tour, os seus campeões, devem naturalmente ser respeitados, como fazem a maioria dos espetadores”, disse em entrevista à agência AFP.

Depois, no passado dia 25 de julho um agente da polícia confundiu o britânico com um fã e derrubou-o da sua bicicleta.

O público está tenso, as trapalhadas somam-se: a 16.ª etapa da Volta a França em bicicleta teve temporariamente parada, devido a um protesto, alegadamente de agricultores, nos primeiros quilómetros, após a partida de Carcassone, e que terminou com uma intervenção policial com recurso a gás lacrimogéneo que atingiu os ciclistas, incluindo Froome. E a pergunta, distópica para qualquer fã da modalidade, surge: é possível equacionar uma prova de ciclismo como a Volta à França sem o público ali, em cima da estrada?

créditos: YOAN VALAT/EPA

“Não, é impossível”, responde prontamente Olivier. “Não está minimamente equacionada essa questão, agora a colocação de barreiras, sim. Mas os incidentes que aconteceram eram quase impossíveis de evitar, não se pode colocar barreiras em todos os sítios. Agora, que vai haver mais barreiras? Isso é óbvio. Mas isto acontece um pouco por todo o desporto [como por exemplo no rally]. Obviamente que pode haver um drama, mas ainda não houve drama nenhum, houve um soco, uma tentativa de agressão, mas até há data não houve nenhum drama. Eu por acaso pensava, e ainda bem que não aconteceu, que íamos ter coisas mais graves. Os assobios subiram de tom, é claro que é chato, mas não é de grande gravidade”, remata o comentador Eurosport.

“Durante a corrida, é responsabilidade da organização proteger os ciclistas. Não é correto haver gente que se dedique a tocar ou empurrar os corredores”, disse Chris Froome, antes de iniciar a partida para a 13.ª etapa da competição. O ciclista de 33 anos, que é atualmente o quarto classificado na geral da prova, tentou, assim, acalmar os ânimos, pedindo respeito aos espectadores e destacando que os acontecimentos vividos em Alpe D’Huez não se podem repetir.

Tom Dumoulin, o antissistema. Froome, o condenado

Froome e a Sky são o papão, mas para Olivier há um ciclista que está a ser muito acarinhado pelo público. Tom Dumoulin, ciclista de 27 anos, vencedor da edição do Giro d’Italia de 2017, natural de Maastricht. “Na cabeça dos franceses ele representa um pouco o homem que pode derrotar a Sky, tipo um homem antissistema”, diz o comentador.

“A decisão da UCI de ilibar o Froome não convenceu muita gente, não se convenceram da inocência dele”, confessa Olivier, que no entanto não prevê que tudo isto, a nível prático, passe disso, meras suspeitas. “Enquanto a Sky não tiver uma decisão legal contra si, não vejo problemas”, diz.

“Agora, claro que vai tornar-se uma equipa, se ficar em primeiro ou segundo, ainda mais odiada. Como eles já dominavam a corrida, e agora ainda parece que dominam mais. Há quem diga que se o Thomas Geraint ganhar a Volta à França pode apaziguar um bocadinho os ânimos, no entanto eu tenho a certeza de que o Thomas, se ganhar, vai ser assobiado em Paris. Agora, se Dumoulin ganhar, ele não será assobiado, os da Sky vão ser sempre assobiados”, diz Olivier.

Para o comentar francês “Froome acabou”. “Eu acho que acabou”, reitera. “As suspeitas vão pairar sempre sobre ele”, diz, salientando, no entanto, que ao contrário de Armstrong, que quando voltou à competição foi muito assobiado e acabou por sair pela porta pequena, Froome pode ter a esperar que, “com o passar do tempo, as coisas acalmem um pouco”.

Um prognóstico, ainda assim, distante da realidade que conhecemos nesta Volta à França que termina este domingo e que Lance Armstrong conhece bem.

“Sou a última pessoa que poderia falar sobre esta situação”, começou por dizer Armstrong no seu 'podcast' sobre ciclismo, aludindo ao controlo antidoping adverso de Froome. Ele, o antigo campeão que foi desapossado de sete triunfos no Tour, por doping, disse estranhar o desenrolar do caso do britânico.

“Atendendo ao processo, ele deve ter a possibilidade de explicar o que aconteceu. Ele até pode ser completamente ilibado, mas está manchado para sempre. O estrago está feito”, frisou. “Esta investigação pode durar meses. Correndo em julho, em França, vai ser um pesadelo. E eu sei como é”, rematou.

Esta Volta à França é indiscutivelmente a prova de Froome, a prova da Sky. Mas o que fica, o que ficar já não depende dele. Não falamos de medalhas porque essas, como se provou com Armstrong, podem cair do pescoço tão depressa como se entrelaçam nele. Falamos das pessoas, do que fica nas pessoas. Froome está na mão do público e neste momento está numa relação complicada. Esses ecos provavelmente vão-se perpetuar nos assobios em Paris quando, ao que tudo indica, Froome preencher um dos lugares do pódio.