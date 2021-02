Na Rod Laver Arena, Barty , de 24 anos, venceu o primeiro ‘set’ por 6-1, perdendo depois os seguintes dois pelos parciais 3-6 e 2-6.

A partida que durou uma hora e 57 minutos tornou-se histórica para Karolina Muchova, já que foi a sua primeira vitória nos quartos de final de um ‘grand slam’.

Karolina Muchova segue assim para as meias finais do Open da Austrália onde deverá enfrentar a vencedora do encontro entre as norte-americanas Jennifer Brady e Jessica Pegula.