O sorteio realizado em Melbourne na madrugada de quinta-feira ditou ainda que Novac Djokovic enfrente um tenista saído do qualifying ou um lucky loser. Em caso de vitória, o tenista sérvio de 36 anos número 1 mundial e vencedor de 10 Open da Austrália enfrentará o vencedor da partida Marc Polmans-Alexei Popyrin.

Carlos Alcaraz, número dois mundial, fará o primeiro encontro com o francês Richard Gasquet, antigo número 7 do ranking ATP, atual 76. Daniil Medvedev (número 3) aguarda ainda o nome do tenista a sair-lhe em sorte. O finalista por duas vezes do AO sabe que nas duas primeiras rondas tem pelo caminho jogadores vindos da fase de qualificação ou lucky losers.

O italiano Sinner (4.º) enfrentará o neerlandês Botic van de Zandschulp (59.º), Stefanos Tsitsipas (7.º ATP) tem encontro marcado com Matteo Berrettini, antigo top-10 (125 atualmente) na abertura do Open da Austrália e a estrela australiana e Alex de Minaur (10.º) começa a servir diante o antigo número 3 mundial, Milos Raonic, que ocupa o lugar 317.

No quadro feminino, a número 1 mundial, a polaca Iga Swiatek pisa pela primeira vez o piso rápido australiano frente à norte-americana Sofia Kenin (número 38 do WTA). Elena Rybakina (n.º3), finalista no ano passado, jogará com a checa Pliskova (37.ª).

Coco Gauff (4.ª) enfrentará Karolina Schmiedlova (67.º). A bielorussa, Aryna Sabalenka (número 2), vencedora em 2023 aguarda ainda o nome da adversária. Na mesma situação está Ons Jabeur (6.ª) e Jessica Pegula (5.ª). Enquanto a tunisina conhecerá a adversário após o desfecho do encontro Andreeva-Pera, a norte-americana espera pela vencedora do jogo Krunic-Burel.

Por último, a regressada Naomi Osaka (japonesa que ocupa o 833.º lugar do ranking) volta a pisar os courts após mais de um ano de ausência. Joga na primeira ronda do Open da Austrália com a francesa Caroline Garcia (20.ª).