O tenista natural da Maia, de 26 anos, contrariou o favoritismo de Dimitrov para superar pela primeira vez a terceira ronda de um ‘major’ – nunca tinha passado da segunda –, em 6-7 (3-7), 6-4, 6-2 e 7-6 (8-6), num embate que durou três horas e cinco minutos.

Na quarta ronda, Borges vai disputar uma vaga nos quartos de final diante do vencedor do encontro entre russo Daniil Medvedev, terceiro da hierarquia mundial e vencedor do Open dos Estados Unidos em 2021, e o canadiano Félix Auger-Aliassime, 30.º do mundo.