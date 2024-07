O tenista português Nuno Borges, número um nacional, venceu hoje o histórico Rafael Nadal, na final do Open de Bastad, na Suécia.

"Muitos parabéns, jogaste bem toda a semana e mereces mais do que ninguém. Aproveita que é um momento especial", foram as palavras que Nadal dirigiu a Nuno Borges, no final do torneio.

Esta foi a primeira vez que o tenista português de 27 anos, natural da Maia, se qualificou para uma final no circuito ATP, tornando-se também a sua primeira vitória.