"Estou seguro de que, com estas diligências, o resultado, no que diz respeito ao Benfica, irá isentar o Benfica de qualquer suspeita. Não me incomoda que a Policia Judiciária venha cá. Desconheço se esta investigação envolve outros clubes, mas isto leva-nos a equacionar deixar de contratar ou emprestar jogador em Portugal", afirmou Vieira, numa conferência de imprensa realizada no Estádio do Luz.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, admite deixar de contratar ou emprestar jogadores em Portugal. Criticando as "denúncias anónimas que criam suspeições" sobre pessoas e instituições, com origem no Norte, vinca, o líder do clube da Luz sublinha que o Benfica nunca aliciou jogadores para benefício próprio.

O presidente de Benfica admitiu que foi surpreendido pela realização de buscas no Estádio do Luz numa altura em que estava noutro local, numa reunião de quadros do clube, e lamentou que "mais uma vez" tudo tenha partido de uma denúncia anónima.

A Polícia Judiciária do Porto comunicou a realização de 14 buscas domiciliárias e 10 não domiciliárias, quatro das quais em sociedades anónimas desportivas (SAD), incluindo a do Paços de Ferreira, por suspeitas de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem.

A informação foi prestada pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, num inquérito que se investigam factos "suscetíveis de integrar os crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem".

Segundo o Correio da Manhã, o primeiro meio de comunicação social a noticiar estas buscas, em causa estão suspeitas de corrupção desportiva. Além do Estádio da Luz, as diligências decorrem também instalações do Vitória de Setúbal, do Desportivo das Aves e do Paços de Ferreira. Avança o diário que o Benfica é suspeito de ter subornado atletas dos clubes em causa para que vencessem ao FC Porto, entre os quais o atleta Patrick Vieira, emprestado pelo clube da Luz ao Vitória de Setúbal.

O Desportivo das Aves já reagiu em comunicado, confirmando também "que as suas instalações foram alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária", e adiantando o clube colaborou com as autoridades e que o processo se encontra em segredo de justiça.

Também fonte da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Vitória de Setúbal confirmou à Lusa ter sido alvo de buscas, remetendo todavia explicações para mais tarde.

Já o Futebol Clube de Paços de Ferreira informa, também em comunicado, que, "no âmbito de um processo de investigação, colaborou com as autoridades policiais prestando toda a informação solicitada com vista ao esclarecimento e defesa do bom nome da instituição. O Futebol Clube de Paços de Ferreira está totalmente disponível para cooperar com todas as entidades com vista ao esclarecimento de todo e qualquer processo de investigação. O Clube sempre pautou as suas condutas por princípios de legalidade e por via disso aguardará com total serenidade os desenvolvimentos processuais, garantindo a todos os associados a defesa da honra e bom nome da instituição."