Jordan Díaz saltou 18,18 metros para suceder a Pichardo, campeão olímpico em Tóquio2020, que concluiu a final com 18,04, conseguida no segundo salto, enquanto Tiago Pereira, bronze no Mundial ‘indoor’ Glasgow 2024, alcançou 17,08, na primeira tentativa, e foi superado ao quinto salto pelo francês Thomas Gogois, na luta pelo bronze, com 17,38.

O ‘voo’ de Díaz seguiu-se aos 18,04 de Pichardo, batendo o recorde de Espanha e dos campeonatos, e ‘rouba’ o título de campeão da Europa ao português, na primeira final de uma grande competição com dois concorrentes acima dos 18 metros.

A medalha de Pichardo junta-se ao bronze de Liliana Cá, no lançamento do disco, na sexta-feira, aumentando para 40 o número de ‘metais’ conquistados por portugueses em 26 edições de Campeonatos da Europa.