O Benfica eliminou terça-feira o Dínamo Kiev, da Ucrânia, e apurou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões, juntando-se assim ao FC Porto e Sporting, que já tinham garantido a presença na liga milionária, fruto do primeiro e segundo lugar, respetivamente, no campeonato da época passada.

Os dragões, devido à conquista do título nacional, foi colocado no pote 1 do sorteio que terá lugar esta quinta-feira, pelas 17h00, em Istambul (Turquia), ao passo que Sporting e Benfica estarão no 3.

Para já, as três equipas portuguesas sabem que não podem defrontar nenhuma formação dos respetivos grupos, sendo que as equipas dos mesmos países também não se defrontam entre elas, na fase de grupos.

Faltam apenas preencher três vagas na fase de grupos, que sairão dos jogos desta quarta-feira entre Dínamo Zagreb-Bodo Glimt, Trabzonspor-FC Copenhaga e PSV Eindhoven-Glasgow Rangers. Os vencedores serão inseridos no pote 4

POTE 1: Bayern Munique; Manchester City; Real Madrid; PSG; FC PORTO; Eintracht Frankfurt; Milan, Ajax.

POTE 2: Liverpool; Chelsea; Barcelona; Juventus; Atlético Madrid; Sevilha; RB Leipzig; Tottenham.

POTE 3: Borussia Dortmund; Red Bull Salzburgo; Shakhtar Donetsk; Inter; Nápoles; BENFICA; SPORTING; Bayer Leverkusen.

POTE 4: Marselha; Club Brugge; Celtic; Viktoria Plzen; Maccabi Haifa; três clubes por definir (Rangers ou PSV; Dínamo Zagreb ou Bodo Glimt; FC Copenhaga ou Trabzonspor).