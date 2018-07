Mais de dois meses depois, Özil decidiu responder, em comunicado, à polémica em torno da fotografia que tirou com o presidente turco Erdogan, numa altura em que este se encontrava em campanha eleitoral. A imagem deixou o jogador da seleção alemã debaixo de fogo, reacendendo o debate em torno da integração dos filhos de imigrantes na Alemanha. Na terceira parte do comunicado, o jogador anuncia sair da seleção alemã enquanto não houver mudança neste tema.

"O tratamento que recebi por parte da Federação alemã faz com que não queira vestir mais a camisola da seleção. Sinto-me indesejado e sinto que tudo o que conquistei desde a minha estreia, em 2009, foi esquecido. (...) É com o coração pesado que anuncio que, devido a estes eventos, não vou voltar a jogar pela Alemanha a nível internacional, pelo menos enquanto tiver este sentimento de racismo e desrespeito", referiu.

"Costumava usar a camisola alemã com orgulho e entusiasmo, mas agora não. Esta decisão foi extremamente difícil de tomar, porque dou sempre tudo pelos meus colegas de equipa, pela equipa técnica e pelas boas pessoas da Alemanha", acrescentou Özil.

Ao longo da terceira parte do comunicado, Özil critica também o comportamento do presidente da Federação alemã, Reinhard Grindel. "Quando tentei falar com Grindel sobre a minha herança cultural, sobre a minha história, ele estava mais interessado em falar sobre as suas crenças políticas", começou por dizer o jogador. "Não vou continuar a ser um bode expiatório para a incompetência de Grindel. Sei que me queria fora da equipa depois daquela fotografia [com Erdogan] e disse isso mesmo nas redes sociais, mas Joachim Low defendeu-me. Aos olhos de Grindel, sou alemão quando ganhamos e um imigrante quando perdemos".